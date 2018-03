Ve sinyal verildi! ABD'yi kilitleyen strateji!

Türkiye, Afrin'den sonra K.Irak'a sınır ötesi operasyon için sinyali verdi. K.Irak'taki terör noktaları temizlendikten sonra terör örgütü PKK/PYD, ABD'nin en fazla yığınak yaptığı ve destek verdiği Fırat'ın doğusunda sıkışmış olacak.

Türkiye'nin terörle mücadelede savunmada taarruza geçmesiyle beraber yurtiçinde ve sınır ötesinde başlayan operasyonları hız kesmeden, büyüyerek sürüyor. ABD ve Batı'nın engellemeye çalışmasına rağmen geri adım atmayan Türkiye, terörü sınırımızdan tamamen temizlemek için operasyonlara bir yenisini daha ekliyor.

Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik olarak Zeytin Dalı harekatını başlatan Türkiye, bu operasyonun tamamlanması ile beraber K.Irak'taki terör yuvalarını temizleyecek.

ÇAVUŞOĞLU SİNYALİ VERDİ



Zeytin Dalı Harekatı için 'Mayıs ayına kadar biter' diyen Çavuşoğlu, Irak'taki seçimlerden sonra PKK'ya yönelik Bağdat ile ortak sınır ötesi operasyon olacağını söyledi.



YENİ HİLAL OPERASYONUNUN 2. AYAĞI K.IRAK



Türkiye'nin nihai hedefi tüm sınırı terör örgütünden temizlemek ve ABD’nin bölgede oluşturmak istediği terör koridorunu güvenlik kuşağı haline getirmek.



Türkiye artık nokta operasyonlardan ziyade tüm sınırı terörden arındıracak geniş çaplı hamleler yapıyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile başlayan, tüm sınırı terörden temizleyecek olan operasyon için K.Irak'ta gerçekleştirilecek operasyon büyük önem taşıyor.



K.Irak'a düzenlenecek operasyon sonrası terör örgütü Fırat'ın doğusunda sıkışmış olacak. Türkiye daha önceki operasyonlarda olduğu gibi terör örgütünü çevreleyerek bağlantılarını kesmiş olacak ve dışarıda içeriye doğru bir operasyon düzenleyebilecek.



ASIL TEHLİKE FIRAT'IN DOĞUSUNDA

Asıl büyük hazırlık ise Fırat’ın doğusuna yönelik. Fırat'ın doğunda yer alan teröristler ABD için büyük önem taşıyor. ABD tüm planlarını ve Suriye masasında olabilmek için bölgede PKK/PYD'yi korumak ve güçlendirmek istiyor. Türkiye'nin operasyonları ABD'nin planlarını kitlemiş durumda. Bundan dolayı Fırat'ın doğusundaki teröristlere dokunulsun istemiyor ve bir operasyon olmaması ABD askerleri bölgede teröristleri korkuyor.

TÜM YIĞINAKLAR ORADA



ABD'nin bütün kurumları ile büyütüp beslediği YPG- PKK asıl büyük yığınağını ve hazırlığını Fıratın doğusuna yapmış durumda. 2 bin kargo uçağı ve 5 bin tırla bölgeye taşınan silah ve cephanenin hemen hemen tamamı bu bölgede ki üslerde depolanmış durumda.

Ayn-el Arap, Tel Abyad, Ayn-el İsa, Tel Amir, Heku Cibus, Derbesiye, Tel Baydar, Kamışlı, Abdülaziz Dağı ve Mebruka üsleri , Fırat’ın doğusunda tekamül ettirilmiş ABD üsleri olarak biliniyor. Bunlar sadece bilinenleri. Ve ayrıca bu üsler hem silah deposu hem de YPG-PKK terör unsurlarının barındığı merkezler.



TERÖR YUVALARINI SINIRIMIZA ÇOK YAKIN



Türkiye açısından bu noktaların bir başka büyük tehlikesi de bu terör yuvalarının sınırımıza çok yakın bölgelerde olması. Uygun zaman ve uygun konjektür oluşturulduktan sonra Fırat’ın doğusuna operasyon gündeme alınacak.

AN BE AN TAKİP EDİLİYOR! FIRAT'IN DOĞUSUNDA ALARM VAR

Türkiye aralıksız olarak bölgeyi an be an izliyor. İstihbarat birimlerinden habersiz bölgede kuş uçmuyor. Terör örgütünün attığı tüm adımlar takip ediliyor. Fırat'ın doğusunda ise teröristler şimdiden paniklemiş durumda. Özellikle Türkiye sınırına yakın bölgelerde PYD-PKK unsurları alarm durumuna geçti.



ERDOĞAN MESAJI VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık bu operasyonun mesajını daha önce şu sözleriyle vermişti “” Irak sınırına kadar gideceğiz”” … Afrin, Membiç ve Irak sınırına kadar olan tüm bu bölgelerin sahibi bu teröristler değil. Bu bölgeleri bu eli kanlı teröristlerden temizleyip gerçek sahiplerine teslim edeceğiz “ …