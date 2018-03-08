09 Mart 2018 Cuma21 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:55Güneş 07:19Öğle 13:21İkindi 16:34Akşam 19:10Yatsı 20:29
    • 15°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 116.567 -0.24
  • Altın: 162,416 0.48
  • Dolar: 3,8228 0.60
  • Euro: 4,7122 0.04

Ve sinyal verildi! ABD'yi kilitleyen strateji!

»
Türkiye, Afrin'den sonra K.Irak'a sınır ötesi operasyon için sinyali verdi. K.Irak'taki terör noktaları temizlendikten sonra terör örgütü PKK/PYD, ABD'nin en fazla yığınak yaptığı ve destek verdiği Fırat'ın doğusunda sıkışmış olacak.
Ve sinyal verildi! ABD'yi kilitleyen strateji!
Ve sinyal verildi! ABD'yi kilitleyen strateji! Ve sinyal verildi! ABD'yi kilitleyen strateji! Ve sinyal verildi! ABD'yi kilitleyen strateji!

Türkiye'nin terörle mücadelede savunmada taarruza geçmesiyle beraber yurtiçinde ve sınır ötesinde başlayan operasyonları hız kesmeden, büyüyerek sürüyor. ABD ve Batı'nın engellemeye çalışmasına rağmen geri adım atmayan Türkiye, terörü sınırımızdan tamamen temizlemek için operasyonlara bir yenisini daha ekliyor.

Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik olarak Zeytin Dalı harekatını başlatan Türkiye, bu operasyonun tamamlanması ile beraber K.Irak'taki terör yuvalarını temizleyecek.

 

ÇAVUŞOĞLU SİNYALİ VERDİ

Zeytin Dalı Harekatı için 'Mayıs ayına kadar biter' diyen Çavuşoğlu, Irak'taki seçimlerden sonra PKK'ya yönelik Bağdat ile ortak sınır ötesi operasyon olacağını söyledi.

YENİ HİLAL OPERASYONUNUN 2. AYAĞI K.IRAK

Türkiye'nin nihai hedefi tüm sınırı terör örgütünden temizlemek ve ABD’nin bölgede oluşturmak istediği terör koridorunu güvenlik kuşağı haline getirmek.

Türkiye artık nokta operasyonlardan ziyade tüm sınırı terörden arındıracak geniş çaplı hamleler yapıyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile başlayan, tüm sınırı terörden temizleyecek olan operasyon için K.Irak'ta gerçekleştirilecek operasyon büyük önem taşıyor.

K.Irak'a düzenlenecek operasyon sonrası terör örgütü Fırat'ın doğusunda sıkışmış olacak. Türkiye daha önceki operasyonlarda olduğu gibi terör örgütünü çevreleyerek bağlantılarını kesmiş olacak ve dışarıda içeriye doğru bir operasyon düzenleyebilecek.
 

ASIL TEHLİKE FIRAT'IN DOĞUSUNDA

Asıl büyük hazırlık ise Fırat’ın doğusuna yönelik. Fırat'ın doğunda yer alan teröristler ABD için büyük önem taşıyor. ABD tüm planlarını ve Suriye masasında olabilmek için bölgede PKK/PYD'yi korumak ve güçlendirmek istiyor. Türkiye'nin operasyonları ABD'nin planlarını kitlemiş durumda. Bundan dolayı Fırat'ın doğusundaki teröristlere dokunulsun istemiyor ve bir operasyon olmaması ABD askerleri bölgede teröristleri korkuyor. 

TÜM YIĞINAKLAR ORADA

ABD'nin bütün kurumları ile büyütüp beslediği YPG- PKK asıl büyük yığınağını ve hazırlığını Fıratın doğusuna yapmış durumda.  2 bin kargo uçağı ve 5 bin tırla bölgeye taşınan silah ve cephanenin hemen hemen tamamı bu bölgede ki üslerde depolanmış durumda.

Ayn-el Arap, Tel Abyad, Ayn-el İsa, Tel Amir, Heku Cibus, Derbesiye, Tel Baydar, Kamışlı, Abdülaziz Dağı ve  Mebruka üsleri , Fırat’ın doğusunda tekamül ettirilmiş ABD üsleri olarak biliniyor. Bunlar sadece bilinenleri. Ve ayrıca bu üsler hem silah deposu hem de YPG-PKK terör unsurlarının barındığı merkezler. 

TERÖR YUVALARINI SINIRIMIZA ÇOK YAKIN

Türkiye açısından bu noktaların bir başka büyük tehlikesi de bu terör yuvalarının sınırımıza çok yakın bölgelerde olması. Uygun zaman ve uygun konjektür oluşturulduktan sonra Fırat’ın doğusuna operasyon gündeme alınacak.

AN BE AN TAKİP EDİLİYOR! FIRAT'IN DOĞUSUNDA ALARM VAR

Türkiye aralıksız olarak bölgeyi an be an izliyor. İstihbarat birimlerinden habersiz bölgede kuş uçmuyor. Terör örgütünün attığı tüm adımlar takip ediliyor. Fırat'ın doğusunda ise teröristler şimdiden paniklemiş durumda. Özellikle Türkiye sınırına yakın bölgelerde PYD-PKK unsurları alarm durumuna geçti. 

haber 7

ERDOĞAN MESAJI VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık bu operasyonun mesajını daha önce şu sözleriyle vermişti “” Irak sınırına kadar gideceğiz”” … Afrin, Membiç ve Irak sınırına kadar olan tüm bu bölgelerin sahibi bu teröristler değil. Bu bölgeleri bu eli kanlı teröristlerden temizleyip gerçek sahiplerine teslim edeceğiz “ …

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
TSK’dan terör örgütlerine Afrin’de büyük darbe!TSK’dan terör örgütlerine Afrin’de büyük darbe!Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin’de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine büyük darbe vurdu.
TSK'dan flaş açıklama: Kritik bölge temizlendiTSK'dan flaş açıklama: Kritik bölge temizlendiTürk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'nın 48. gününde Afrin için stratejik öneme sahip Cinderes bölgesini PKK'lı teröristlerden temizledi.
FETÖ'nün medya yapılanmasına ceza yağmuru!FETÖ'nün medya yapılanmasına ceza yağmuru!FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin 19'u tutuklu 29 sanığın, "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" suçlarından yargılandığı davada karar çıktı.
NATO'dan S-400 uyarısı! Türkiye alırsa...NATO'dan S-400 uyarısı! Türkiye alırsa...NATO Askeri Komite Başkanı Pyotr Pavel, Washington ziyareti sırasında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzeleri satın almasının NATO için oluşturduğu "risklere" dikkati çekti.
Karlov suikastinde flaş gelişme! Telefonunu...Karlov suikastinde flaş gelişme! Telefonunu...Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastine ilişkin soruşturma kapsamında, suikastin faili Mevlüt Mert Altıntaş'ın cep telefonunun şifresini kırmak için Ankara’ya gelen Rus heyetteki uzmanların da telefonu açamadığı öğrenildi.
Terör örgütü PYD paçavrası indirildiTerör örgütü PYD paçavrası indirildiSuriye’nin Rasulayn tarafındaki sınır hattında un fabrikasına konulan terör örgütü PYD’nin sözde flaması güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu indirildi.
  • Ve sinyal verildi! ABD'yi kilitleyen strateji!08 Mart 2018 Perşembe 17:10
  • Şeytanın aklına gelmez: Ağaçları bile...08 Mart 2018 Perşembe 16:35
  • Erdoğan'dan sert sözler! Din adamı olarak ortaya çıkıp..08 Mart 2018 Perşembe 15:51
  • PYD'den alçak plan! İmam ve papazları...08 Mart 2018 Perşembe 15:20
  • Katar'tan skandal sözlere tokat gibi cevap!08 Mart 2018 Perşembe 15:08
  • Bitlis'te hain tuzak! Acı haber geldi08 Mart 2018 Perşembe 15:07
  • Türkiye hamle yaptı! ABD ve Rusya harekete geçti08 Mart 2018 Perşembe 15:00
  • Dünyaca ünlü isimden Afrin paylaşımları!08 Mart 2018 Perşembe 14:44
  • Doçent doktorla profesörün moleküler biyoloji kavgası08 Mart 2018 Perşembe 14:20
  • YPG'li teröristler kaçan sivilleri vurdu!08 Mart 2018 Perşembe 14:04
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri