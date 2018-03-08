Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar- Suriye sınır hattında bulunan un fabrikasına PKK/PYD terör örgütü tarafından sözde PYD flaması asıldı. Olayı drone ile tespit eden güvenlik güçleri, flamaya ateş açarak asıldığı yerden indirdi.
09 Mart 2018 Cuma21 C.Ahir 1439
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Terör örgütü PYD paçavrası indirildi
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