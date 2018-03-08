Ankaragücü-Adanaspor maçı yarıda kaldı

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşma, 10. dakikada şehir şebekesinden gelen elektrikte kesinti yaşanması nedeniyle yaklaşık 10 dakika durdu.

Stat jeneratörünün devreye girmesiyle devam edilen karşılamanın 33. dakikasında, Yusuf Abdioğlu MKE Ankaragücü'nü 1-0 öne geçirdi.

Fakat 40. dakikada bu sefer jeneratörde yaşanan problem nedeniyle elektrikler gidince maç tekrar durdu.

Maçın hakemi Bülent Birincioğlu, takımları soyunma odasına gönderdi. Prosedür gereği 20 dakika bekleyen Birincioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından karşılaşmayı tatil ettiğini duyurdu.



TFF'DEN AÇIKLAMA

TFF'den yapılan açıklamaya göre, hakem Bülent Birincioğlu'nun 40. dakikadaki elektrik kesintisi sebebiyle tatil ettiği karşılaşma, kaldığı dakika ve şartlarla yarın saat 14.30'dan itibaren devam edecek.

Ayrıca maçın ertesi güne kalmasından dolayı 11 Mart Pazar günü saat 15.30'da oynanması gereken Adanaspor-Balıkesirspor Baltok müsabakası 12 Mart Pazartesi günü saat 15.30'a, 16 Mart Cuma günü saat 18.00'deki Çaykur Rizespor-Adanaspor müsabakası ise 17 Mart Cumartesi günü saat 13.00'e alındı.