NATO'dan S-400 uyarısı! Türkiye alırsa...

NATO Askeri Komite Başkanı Pyotr Pavel, Washington ziyareti sırasında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzeleri satın almasının NATO için oluşturduğu "risklere" dikkati çekti.

"Türkiye'ye Rus üretimi S-400 füze savunma sistemleri yerleştirilmesi, Moskova'ya bu ülkede NATO kaynakları ve araçları hakkında kapsamlı bilgi edinme olanağı sağlayacak." Bu açıklama NATO Askeri Komite Başkanı Pyotr Pavel'den geldi.

Çek General Pavel, Washington ziyareti sırasında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzeleri satın almasının NATO için oluşturduğu "risklere" dikkati çekti.

NATO İÇİN TEHLİKE

ABD'li Breaking Defence dergisinin haberine göre, S-400'lerin teknik nedenlerden dolayı NATO savunma sistemlerine entegre edilemeyeceğini belirten Pavel, "Ancak bu şartlarda S-400'ler NATO için tehlike yaratıyor. Sorunu oluşturan S-400'ler değil, roket sistemlerinin işlevlerini normal olarak yerine getirebilmeleri için veri tabanına erişim sağlanması" dedi.

Çek General, NATO üyesi olan Türkiye'de, NATO müttefiklerine ait tüm kaynakların Rus sistemleri tarafından kayıt altına alınacak olmasının "risk" teşkil ettiğinin altını çizdi.

S-400'lerin kurulumu için Rusya'nın Türkiye'ye kendi uzmanlarını göndermesi gerektiğini belirten NATO generali, "NATO uzmanlarının Rusya'da birkaç ay kalarak veri tabanına erişmesi nasıl anlaşılmaz ise, Rus uzmanların Türkiye'de Rus sistemini NATO verileriyle doldurması da anlaşılamaz. Moskova, NATO'nun ülkede hangi kaynaklara ve imkanlara sahip olduğu hakkında istihbarat elde edecek" dedi.

ERDOĞAN, ABD’YE REST ÇEKMİŞTİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin bu konuda istediği gibi hareket edebileceğini açıklamıştı.

Rusya ile S-400 anlaşması Türkiye-Amerika ilişkilerini de olumsuz etkilemiş; ABD Türkiye’yi yaptırım uygulamakla tehdit etmişti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, ABD’ye rest çekerek, Türkiye’nin komşusu ve NATO üyesi Yunanistan’daki S-300 füze savunma sistemi için herhangi bir açıklama yapmayan ABD’yi sert sözlerle eleştirmişti.