09 Mart 2018 Cuma21 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:55Güneş 07:19Öğle 13:21İkindi 16:34Akşam 19:10Yatsı 20:29
    • 15°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 116.567 -0.24
  • Altın: 162,416 0.48
  • Dolar: 3,8228 0.60
  • Euro: 4,7122 0.04

ABD itiraf etti! Onlara karşı koyamayız

»
ABD Savunma Bakan Yardımcısı John C. Rood, ABD'nin füze savunma kapasitesinin Rusya ve Çin'in stratejik güçlerine karşı koyacak yeterlikte olmadığını söyledi.
ABD itiraf etti! Onlara karşı koyamayız
ABD itiraf etti! Onlara karşı koyamayız ABD itiraf etti! Onlara karşı koyamayız ABD itiraf etti! Onlara karşı koyamayız

ABD Senatosu'na hitap eden Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) iki numaralı ismi Rood'a ABD füze savunma sistemlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1 Mart'taki Federal Meclis konuşmasında açıkladığı yeni nesil silahlara karşı koyup koyamayacağı soruldu.
 
Sistemin bu amaçla geliştirilmediğini savunan Rood, "ABD'nin füze savunma sistemi, geliştirildiği ve şu ana dek konuşlandırıldığı durumda bulunuyor. Bu sistem, Rusya ve Çin'in stratejik cephaneliğini yok edecek imkanlara sahip değil" ifadelerini kullandı.
 
Rusya, ABD füze savunma sistemindeki önleme füzelerinin saldırı amaçlı olarak yeniden donatılabileceğini belirtmişti.
 
Putin, 18 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesi düzenlediği son Federal Meclis konuşmasında, Rus ordusunun 'yenilmez' füze başlıkları ve benzersiz silahlar geliştirdiğini söylemişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Şaşırtan gelişme! Teröristlere kol kanat geren Almanya’dan 'PKK' hamlesiŞaşırtan gelişme! Teröristlere kol kanat geren Almanya’dan 'PKK' hamlesiAlmanya'da terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen iki şirkete bu sabah baskın düzenlendiği bildirildi.
ABD itiraf etti! Onlara karşı koyamayızABD itiraf etti! Onlara karşı koyamayızABD Savunma Bakan Yardımcısı John C. Rood, ABD'nin füze savunma kapasitesinin Rusya ve Çin'in stratejik güçlerine karşı koyacak yeterlikte olmadığını söyledi.
Çipras'tan Türkiye'ye 'zeytin dalı'Çipras'tan Türkiye'ye 'zeytin dalı'Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye’ye dolaylı da olsa “zeytin dalı” uzattı.
ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidiABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidiABD,Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400’ü almasının sonuçları olacağı uyarısında bulundu.
BM'nin yardım paketlerinden çıkana bakın!BM'nin yardım paketlerinden çıkana bakın!Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'de aldığı bir aylık insani ateşkes kararının ardından Doğu Guta’ya gönderilen gıda malzemelerinden kurt çıktığı iddia edildi.
Suudi Arabistan'dan bir bomba daha!Suudi Arabistan'dan bir bomba daha!Körfez ülkesini kıskaca alan Suudi Arabistan, bu kez sürgünde yaşayan Şeyh Sultan'ı resmi televizyonuna çıkardı.
  • Putin flaş açıklamalar! Trump'ı övdü...08 Mart 2018 Perşembe 16:10
  • ABD resmen yardım istedi! 'İyi düşünün...'08 Mart 2018 Perşembe 15:40
  • AfD’li ‘deve çobanı’ istifa ediyor08 Mart 2018 Perşembe 14:14
  • ABD geri adım attı: Rumlara jet yalanlama!08 Mart 2018 Perşembe 12:37
  • Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak08 Mart 2018 Perşembe 12:20
  • Nükleer krizde çözüme giden yol kritik08 Mart 2018 Perşembe 12:03
  • Vizesiz AB için ahlaksız talep08 Mart 2018 Perşembe 11:56
  • Trump'tan tehdit: Seslerini keseriz08 Mart 2018 Perşembe 11:46
  • BAE lobicisi FBI’ya öttü!08 Mart 2018 Perşembe 11:44
  • Filistinlilerin naaşına el koyacaklar!08 Mart 2018 Perşembe 10:33
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri