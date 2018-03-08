FETÖ'nün medya yapılanmasına ceza yağmuru!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin davada Atilla Taş'a örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. 14 ay tutuklu kalan şarkıcı Atilla Taş'ın cezası aynen onanırsa yaklaşık 1 ay daha hapis yatacak.

Mahkeme heyeti, aynı davada yargılanan, Murat Aksoy'un ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Abdullah Kılıç , Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Büşra Erdal FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay, Oğuz Usluer, Cuma Ulus FETÖ üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kapatılan Zaman Gazetesi Yöneticisi tutuksuz olarak yargılanan Ali Akkuş hakkında FETÖ üyeliği suçundan 7,5 yıl hapis cezası ve tutuklanmasına karar verildi. Tutuklu sanık sayısı 20 oldu.

Hakkında yakalama kararı bulunan Said Sefa ile Bülent Ceyhan'ın dosyasının ayrılmasına karar verildi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, sanıklar kapatılan Meydan gazetesinin yazarı Atilla Taş, yine kapatılan ''Rotahaber'' sitesinin sahibi Ünal Tanık ile gazeteciler Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Bayram Kaya, Bülent Ceyhan, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız hakkında da ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyordu.