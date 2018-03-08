Son 16 Turu'nda Lokomotiv Moskova'yı ağırlayan İspanyol ekibi rakibini rahat bir futbolun ardından Saul Niguez, Diego Costa ve Koke'nin golleriyle 3-0 mağlup etti.
09 Mart 2018 Cuma21 C.Ahir 1439
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Atletico Madrid işi ilk maçta bitirdi!
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