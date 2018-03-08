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Atletico Madrid işi ilk maçta bitirdi!

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Atletico Madrid işi ilk maçta bitirdi!
Barcelona karşısında aldığı mağlubiyet sonrasında LaLiga'daki şampiyonluk umutlarını yitiren Atletico Madrid Avrupa Ligi'nde önemli bir avantaj elde etti.
Atletico Madrid işi ilk maçta bitirdi! Atletico Madrid işi ilk maçta bitirdi! Atletico Madrid işi ilk maçta bitirdi!

Son 16 Turu'nda  Lokomotiv Moskova'yı ağırlayan İspanyol ekibi rakibini rahat bir futbolun ardından Saul Niguez, Diego Costa ve Koke'nin golleriyle 3-0 mağlup etti.

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