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Yaşanan son olayla deşifre oldu! Afrin’de o ülkenin parmağı çıktı

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Afrin’deki PKK teröristlerine Batı’dan en ciddi militan desteği Yunanistan üzerinden sağlanıyor.
Yaşanan son olayla deşifre oldu! Afrin’de o ülkenin parmağı çıktı
Yaşanan son olayla deşifre oldu! Afrin’de o ülkenin parmağı çıktı Yaşanan son olayla deşifre oldu! Afrin’de o ülkenin parmağı çıktı Yaşanan son olayla deşifre oldu! Afrin’de o ülkenin parmağı çıktı

Son olarak Zeytin Dalı Harekatında bir Avrupalı terörist daha öldü.
Adı Haukur Hilmarsson’du.

Terörist İzlandalıydı.
Daha önce de Zeytin Dalı harekatında Fransız ve İngiliz teröristler öldürülmüştü.
Ama bu son olay PKK bünyesindeki Batılı teröristlerle ilgili çarpıcı bir detayı deşifre etti.

Terör örgütünün içerisinde yüzlerce Batılı militan var.
Bunlar gönüllü kılıfıyla Suriye’ye gelip PKK-PYD’ye katılıyorlar.

Aralarında istihbaratçılar, uzman askerler de var.

Özellikle Amerika’dan gelenlerin çoğu eski asker, PKK-PYD’ye CIA tarafından monte ediliyorlar.

Bu lejyonerler genellikle Pentagon’un terör örgütüne verdiği ağır silahların başına geçiriliyor. Çünkü çoğu lazer güdümlü o silahların teröristler tarafından sıfır hatayla kullanılması imkansız.

Avrupalı teröristlere gelince. Onlar arasında da paralı asker olanlar var. PYD elebaşı Salih Müslim, Avrupa’da şehir şehir dolaşarak genellikle lejyonerlerin “gönüllü aktivist” kamuflajıyla terör örgütüne katılımını organize ediyor.

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Avrupa’dan PKK’ya katılan ve asker kökenli olmayan militanlara gelince.
Bunların neredeyse tamamı Avrupa’da kadrolu terörist.
Zeytin Dalı harekatında öldürülen İzlandalı da onlardan biri.

2008’deki küresel ekonomik krizden en çok Yunanistan etkilenmişti, bir de İzlanda.
İzlanda iflas ettiğinde Haukur Hilmarsson adlı militan, hükümet karşıtı gösterilerde başı çekiyordu, parlamento baskınına katılmış, orada göz altına alınmıştı.

Kendisini green peace eylemcisi olarak tanıtıyordu.
Aslında Yunanistan merkezli RUİS adlı terör örgütünün üyesiydi.

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RUİS, uluslararası devrimci dayanışması birliği adlı bir terör oluşumu.
Bunun en bilinen kolu MLKP.

İşte Afrin’de öldürülen gönüllü aktivist görünümlü İzlandalı Hilmarsson, yasa dışı terör örgütü Marksist-Leninist Komünist Partisi’nin Yunanistan’daki üyelerinden biriydi.

2008 sonrası İzlanda’dan Yunanistan’a geçti. RUİS harekatıyla birlikte MLKP’ye katıldı.
MLKP ise son yıllarda PKK terör örgütüyle ortak çalışmaya başladı.
 

Tabi tüm bunları söylerken şunu da unutmamak gerek.

Yunanistan, PKK başta olmak üzere MLKP ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin Avrupa’da en rahat yuvalandığı ve silahlı terörist eğitim kampları kurduğu ülke.

Hilmarsson gibi yüzlerce Batılı terörist, Avrupa’nın değişik ülkelerinden Yunanistan’a gelip, bu terör kamplarında silahlı eğitimden geçiriliyor.
Ve gruplar halinde Suriye’ye gidip, PKK-PYD’ye katılıyor.

Yunanistan üzerinden Suriye’ye gidip, PKK’ya katılan MLKP bağlantılı RUİS terör örgütünün Suriye’nin kuzeyindeki PKK işgalinde tutulan bölgelerde çok sayıda kampı var.
Onlardan birinin duvarlarında “Atina’dan Rojava’ya özgürlük” gibi Yunanca terör sloganları yazılı.
 

Suriye’deki bir başka Yunan terör kampında da yine RUİS ve MLKP’nin paçavraları asılı ayrıca oradaki barakaların duvarlarında da yine Yunanca terör sloganları yazılmış.

Haukur Hilmarsson da Şahin Hüseyni kod adıyla katıldığı PKK-PYD’nin bir üyesi olarak Haseke’den Afrin’e geçti. 20 Ocak’ta başlayan Zeytin Dalı harekatıyla birlikte PKK saflarında Türk askerine saldırmaya kalktı ve yüzlercesi gibi öldürüldü.

Taha Dağlı

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