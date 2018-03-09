Terör örgütü PKK’dan Afrin kararı! Tabutları hazırlayın

TSK’nın Afrin’e başlattığı operasyon karşısında beklediği uluslar arası desteği bulamayan PKK, Deyrizor ve Rakka’daki bütün teröristleri Afrin’e göndereceğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki terör yuvalarına yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı karşısında çaresiz kalan terör örgütü PKK, çıkış yolu bulmak için çare aramaya başladı. Başta ABDolmak üzere emperyalist Batı’dan beklediği desteği alamayan PKK’lılar, Afrin’de devam eden operasyon için Rusya’yı suçlarken bir yandan da bölgeye güç takviyesi yapma kararı aldı.

BATI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

İki gün önce Deyrizor’daki 1700 teröristi Afrin’e gönderen PKK, DAEŞ’le mücadele tiyatrosu sergiledikleri Rakka’dan da takviye yapacak. Terör örgütünün Suriye’deki maskesi Demokratik Suriye Güçleri adına açıklama yapan Ömer İdlibi, Afrin’e yönelik saldırılarını durdurması için uluslararası toplumdan tavır beklediklerini ancak tüm ülkelerin sessizliği seçtiğini söyledi. Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonunun durdurulması konusunda uluslararası güçlerin ciddi bir çaba göstermediğini belirten Idlibi, bu nedenle Fırat Nehri’nin doğusunda olan teröristleri Afrin bölgesine kaydırmak zorunda kaldıklarını söyledi.

“DAEŞ’LE MÜCADELE ZAYIFLAYACAK" HİKAYESİNE DEVAM

Fırat’ın doğusundan çekilmeleri halinde DAEŞ’le mücadelenin olumsuz etkileneceğini iddia eden İdlibi, Deyrizor’da DAEŞ’e karşı operasyonların devam ettiğini ve DAEŞ’in DSG işgali altında bulunan bölgelere saldırılarının olduğunu aktardı. İdlib’i Deyrizor’dan 1700 PKK’lının Afrin’e gönderilmesinin ardından DAEŞ’in 4 köyü aldığını sözlerine ekleyerek Batılı sahiplerine selam çaktı.

6 BİN TERÖRİST AFRİN'E GİDECEK

Afrin’de durumun kötüye gittiğini ve ABD başta olmak üzere bütün dünyanın operasyona seyirci kaldığını belirterek yaşadıkları hayal kırıklığını dile getiren İdlibi,

Afrin’i savunmaya mecbur olduklarını belirterek, Şimdiye kadar 1700 savaşçımızı Afrin’e gönderme kararı aldık. Bizim toplam 6 bin savaşçımız var” diye konuştu.