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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bunu yapanlar vebal altındadır

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hakkari'de sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleri ile buluştu. Prof.Dr. Erbaş, " İhtilaflı ve yanlış anlaşılmaya müsait konuları ekranlara taşıyan hocalar ve onlara o zemini hazırlayan medya v
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bunu yapanlar vebal altındadır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bunu yapanlar vebal altındadır Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bunu yapanlar vebal altındadır Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bunu yapanlar vebal altındadır

Hakkari'de sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ihtilaflı ve yanlış anlaşılmaya müsait konuları ekranlara taşıyan hocalar ve onlara zemini hazırlayan medyanın vebal altında olduğunu belirtti. 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hakkari'de sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hakkari'nin güzel insanlarının asırlardan beri yurt edindiği alimler, evliyalar diyarı güzel bir belde olduğunu söyledi. Toplumun her kesiminden insanlarla bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Erbaş, insanların şehirlerde daha huzurlu nasıl yaşayabileceği, gençlerin, çocukların geleceğe nasıl daha iyi hazırlanabileceği, din eğitimi ve din hizmeti gibi konuları müzakere edeceklerini kaydetti.

 

YETKİSİZ İNSANLARIN SÖYLEDİKLERİNE DEĞİL...

Bazı dini konuların medyada paylaşılması ve tartışılması ile ilgili yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Başkan Erbaş, "Bizim gözümüz kulağımız Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu'nun vermiş olduğu bilgilerde olacak. Dünyada doğru dini bilgiyi Kur'an'a ve sünnete uygun olarak bulup insanımıza ulaştıran en önemli kurum, Din İşleri Yüksek Kurulu'dur. Yetkisiz insanların söylediklerine değil, Din İşleri Yüksek Kurulunun dediklerine bakacaksınız" dedi.

Erbaş, ders ortamında hocaların tartışarak açıklığa kavuşturup daha sonra insanlara ulaştırılması gereken bazı konuların ulu orta televizyon ekranlarına taşınmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bizim ilim geleneğimizde böyle konular sadece ilim ortamlarında tartışılır, müzakere edilir netliğe kavuşturulur. Ondan sonra insanlara ulaştırılır. Böyle ulu orta olmaz. İhtilaflı ve yanlış anlaşılmaya müsait konuları ekranlara taşıyan hocalar ve onlara o zemini hazırlayan medya vebal altındadır" diye konuştu.
 

"TOPLUMDA İYİLİĞİN VE HUZURUN TEMİNATI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE KANAAT ÖNDERLERİDİR"

Sivil toplum kuruluşlarının çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

"Sivil toplum kuruluşları yardımlaşmayı ve dayanışmayı güçlü kılar. Toplumda iyiliğin ve huzurun teminatı sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleridir. Vakıf medeniyeti, yardımlaşma medeniyeti, şehrin eşrafından fazilet, erdem sahibi insanların bir araya gelip meselelerini konuşması, müzakere etmesi aslında insanlığın yeryüzünde var olduğu günden bugüne dek devam etmektedir."

"KURAN VE SÜNNETTEN UZAK KALMAMIZ; MUTLULUK, HUZUR VE BARIŞTAN UZAK KALMAMIZA SEBEP OLUR"

İHA'nın haberine göre; ümmetin ve insanlığın yaşadığı sorunlara işaret eden Başkan Erbaş, "Peygamber Efendimiz mademki insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilmiş, o zaman bizim Kur'an ve sünnetten uzak kalmamız; mutluluktan, huzurdan ve barıştan uzak kalmamıza sebep olur. Kur'an'dan ne kadar uzak olursak, barıştan da o kadar uzak oluruz. Sünnetten uzak olursak, o zaman kardeşlikten, birlikten de uzak oluruz. Kaynaklarımıza, Kur'an ve sünnete sarılmamız, gençlerimizi, çocuklarımızı onlarla buluşturmamız lazım" şeklinde konuştu.

Toplantıya Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Başbakan Başdanışmanı Adnan İnanç, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Diyanet İşleri Başkanlığının üst düzey yöneticileri, çok sayıda STK temsilcisi ve kanaat önderi katıldı.

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