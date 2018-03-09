'Amerika’ya girmek istersek sizinle konuşuruz’

İran İslam Cumhuriyeti'nin dini lideri Hamaney, İran’ın bölgedeki varlığının Amerika ve Avrupa’yı ilgilendirmediğini söyledi.

Çarşamba günü konuşan Hamaney, Avrupalı yetkililerin İran’ın bölgedeki varlığı ile ilgili müzakere isteklerine temas ederek, ‘’İran'ın bölgedeki varlığı sizi neden ilgilendiriyor? Bu bölge bizim mi sizin mi? Bizim bölgemizde sizin ne işiniz var? Biz bölgede ilerledik ve daha da ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Amerika'ya girersek Amerika ile müzakere ederiz

Amerika'nın İran'ın bölgedeki varlığı ile ilgili yaptığı eleştirilere cevap veren Hamaney, ‘’Biz bölgede olmak için Amerika’dan izin mi alacağız? Biz bölgede olmak için bölge ülkeleri ile mi sizinle mi müzakere etmeliyiz? Ne zaman Amerika’da var olmak istiyorsak o zaman sizinle konuşuruz’’ dedi.