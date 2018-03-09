Afrin'den kaçış başladı! Ama sadece onlara izin var

Cinderes'in düşmesi ve terör örgütünün önemli mevzileri yitirmesiyle, Afrin'de panik başladı. YPG'lilerin rehin tuttuğu bazı siviller, şehir merkezinden kaçmaya başladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nda YPG'nin Afrin'e çekildiğini görenler kenti terk etmeye başladı.

Afrin merkezindeki güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre, yanlarına az sayıda eşya alabilen aileler, akşam saatlerine doğru araçlarıyla ilçeyi terk etmeye başladı. Onlarca aracın Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Halep kent merkezinin kuzeyine yöneldiği görüldü.

BM İTİRAF ETTİ: YPG İZİN VERMİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde Afrin'den ayrılmak isteyen ancak ''yerel yetkililer'' (YPG/) tarafından engellenen sivillerin durumundan endişe duyduklarını söyledi.

5 BİN KİŞİ KENTİ TERK ETTİ

Afrin'den şimdiye kadar 5 bin kişinin ayrılabildiğini ancak şimdi sivillerin çıkışına izin verilmediğini ve bu konudaki endişelerini daha önce de dile getirdiklerini ifade eden Haq, Afrin'e insani erişim ve bölgeden sivillerin ayrılabilmesi için sahadaki bütün taraflarla görüştüklerini ama yer yer sorunlarla karşılaştıklarını söyledi.

KENTİ TERK EDENLERİN ÇOĞU YPG'LİLERİN AİLELERİ

Haber7 ye açıklamalarda bulunan yerel kaynaklar YPG'li teröristlerin kendi ailelerini kentin dışına çıkardığını Halep üzerinden daha güvenli bölgelere geçtiklerini fakat kendi aileleri dışındaki kimsenin kenti terk etmesine müsade edilmediğini söyledi. YPG'li teröristler kenti terk etmek isteyen diğer sivilleri ise katlediyor.

TSK DÜN O KATLİAMI YAYINLAMIŞTI

TSK ait insansız hava aracının görüntülerinde, terör örgütü YPG/PKK mensubu iki kişinin Afrin'de Kurayriyah köyü çıkışında Ramadiyeh köyüne giden yola el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirdikleri ve kenti terk eden sivilleri hedef aldığı ortaya çıktı.

ABD AİLELERİ İÇİN AFRİN'E GİTTİKLERİNİ KABUL ETMİŞTİ

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert,, doğudaki bazı YPG'lilerin aile bağları nedeniyle Afrin'e kaydığını itiraf etmişti.