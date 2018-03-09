Son Dakika.. Diyarbakır'da patlama!

Diyarbakır'de şiddetli bir patlama meydana geldiği bildirildi...

Diyarbakır'da patlama...

Diyarbakır il merkezine bağlı Bağçlar ilçesinde bulunaan bir dolum istasyonunda helyum gazı nedeniyle korkunç bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu 2 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

iyarbakır Bağlar'da patlama meydana geldi. Yaralıların bulunduğu bölgeye ambulanslar sevk edildi. Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde patlama meydana geldi. Şehirde büyük paniğe sebep olan patlamanın bir balon dolum merkezinde helyum gazı nedeniyle meydana geldiği anlaşıldı. Yaralıların bulunduğu bölgeye ambulanslar sevk edildi.

HELYUM GAZI NEDENİYLE ŞİDDETLİ PATLAMA

Olay, merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Sento Caddesi’nde bulunan bir balon dolum merkezinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, burada helyum gazı nedeniyle şiddetli bir patlama yaşandı. Yaralananların olduğu patlamada iş yeri hasar görürken, çevresindeki bazı binaların camları kırıldı.

5 KİŞİ YARALANDI

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Patlamda yaralan 5 kişi çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

EMNİYET MÜDÜRÜ: İŞLETME KORSAN

Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bağlar’daki bir balon dolum merkezinde helyum gazı nedeniyle meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, işletmenin korsan olduğunu ve olayda biri yoldan geçen vatandaş olmak üzere 5 kişinin yaralandığını belirtti.