09 Mart 2018 Cuma22 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:55Güneş 07:19Öğle 13:21İkindi 16:34Akşam 19:10Yatsı 20:29
    • 21°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 116.685 0.10
  • Altın: 161,925 -0.35
  • Dolar: 3,8202 -0.07
  • Euro: 4,6966 -0.33

FETÖ il imamından şifreli metin çıktı! 'Siz de çözemezsiniz' dedi

»
FETÖ'nün sözde il imamının ajandasından şifreli metin çıktı.
FETÖ il imamından şifreli metin çıktı! 'Siz de çözemezsiniz' dedi
FETÖ il imamından şifreli metin çıktı! 'Siz de çözemezsiniz' dedi FETÖ il imamından şifreli metin çıktı! 'Siz de çözemezsiniz' dedi FETÖ il imamından şifreli metin çıktı! 'Siz de çözemezsiniz' dedi

Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda örgütün sözde Bingöl il imamı olduğu iddia edilen şüpheli, "gaybubet evi" olarak nitelendirilen hücre evinde gözaltına alındı. 

Zanlının evinde bulunan bir ajandanın orta sayfasında sesiz harf ve rakamlardan oluşan şifreli metinin çözülmesi için özel ekip kuruldu. FETÖ/PDY'nin sözde Bingöl il imamı olduğu iddia edilen şüpheli, Ordu'da, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak nitelendirdiği hücre evinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminden önce sözde Ceyhan ilçe imamı olan Ahmet Y'yi (49) teknik takibe aldı.

Daha sonra sözde Bingöl il imamı görevi yaptığı tespit edilen şüpheli,  Ordu'da saklandığı, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak nitelendirdiği hücre evinde yakalandı.

"ŞİFREYİ SİZ DE ÇÖZEMEZSİNİZ"

Ahmet Y'nin tek yaşadığı evde yapılan aramada ele geçirilen ajandanın orta sayfasında, tek bir nüshaya yazılmış sesiz harfler ve rakamlardan oluşan şifreli metin tespit edildi. Yazının içeriği sorulan zanlının ifadesinde "Bu şifreyi ben de çözemem siz de çözemezsiniz." dediği öğrenildi. Kurulan özel ekip, şifreyi çözmek için çalışma başlattı.

GAYBUBET EVİNDE LÜKS YAŞAM SÜRMÜŞ

Zanlının, örgüte bağlı bir dershanede çalışan eşi Elif Y'nin, yaklaşık iki yıl önce FETÖ'nün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.

Eşinin, "ByLock" yüklü hattın kendine ait olduğunu ancak hattı kocasının kullandığını belirtmesine rağmen, Ahmet Y'nin gizlenmeye devam ettiği öğrenildi.

Ahmet Y'nin, eşinin tutukluluğu sürecinde, gaybubet evinde tek yaşadığı ve lüks bir hayat sürdüğü, her türlü ihtiyacının da dışarıdan karşılandığı kaydedildi.

FETÖ'nün Kahramanmaraş, Bingöl ve Ceyhan'daki üyeleriyle de irtibatlı olduğu öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sonunda bunu da gördük! İşlediği cinayetin haberini televizyondan izlettiSonunda bunu da gördük! İşlediği cinayetin haberini televizyondan izlettiKonya’da tabancayla vurularak öldürüldükten sonra cesedi yol kenarında bulunan 36 yaşındaki garson Rıza Özkan cinayetiyle ilgili davada tutuklu sanık Mustafa Sönmez'in yargılanmasına başlandı.
Erdoğan son rakamı açıkladı! Her an girebilirizErdoğan son rakamı açıkladı! Her an girebilirizCumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3171 olduğunu bildirdi. Erdoğan: "Şu anda Afrin merkez kuşatılmış vaziyette. Her an Afrin merkeze inşallah girmekle karşı karşıyayız." dedi.
İstanbul'dan Arabistan'a gönderilirken yakalandı!İstanbul'dan Arabistan'a gönderilirken yakalandı!İstanbul'dan Suudi Arabistan'a uyuşturucu madde sevkıyatı ihbarını alan ekipler iş makinesi pistonları arasında yaptığı incelemede buldukları karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
Başbakan'dan Nurettin Yıldız tepkisi! Deli saçmasıBaşbakan'dan Nurettin Yıldız tepkisi! Deli saçmasıBaşbakan Binali Yıldırım, Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız'la ilgili ''Yalan yanlış, eksik gedik bilgilerle kalkıp 'Kadınlarla erkekler asansörde bir arada çıkarsa şöyle olur, böyle olur...' Deli saçması şeyler bunlar" değerlendirmesinde bulundu.
Yer: Çanakkale! ABD askerleri pür dikkat izlediYer: Çanakkale! ABD askerleri pür dikkat izlediABD donanmasına ait Oak Hill Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerken ABD askerleri, 'Dur yolcu' yazısını dürbünle izledi.
Erdoğan'ın sözlerine açıklık getirdi!Erdoğan'ın sözlerine açıklık getirdi!Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmada İslami hükümlerin güncellenmesiyle ilgili sözleri geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.
  • Hastanede canlı bomba paniğinin nedeni belli oldu!09 Mart 2018 Cuma 14:00
  • FETÖ il imamından şifreli metin çıktı! 'Siz de çözemezsiniz' dedi09 Mart 2018 Cuma 13:00
  • Son Dakika.. Diyarbakır'da patlama!09 Mart 2018 Cuma 12:44
  • Afrin'den kaçış başladı! Ama sadece onlara izin var09 Mart 2018 Cuma 12:40
  • Afrin'de flaş gelişme! Mehmetçik sınıra ulaştı09 Mart 2018 Cuma 12:15
  • Merak edilen soru! Kaç yardımcısı olacak?09 Mart 2018 Cuma 12:00
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bunu yapanlar vebal altındadır09 Mart 2018 Cuma 11:40
  • Terör örgütü PKK’dan Afrin kararı! Tabutları hazırlayın09 Mart 2018 Cuma 11:20
  • Yaşanan son olayla deşifre oldu! Afrin’de o ülkenin parmağı çıktı09 Mart 2018 Cuma 11:00
  • TSK ve OSO’nun Afrin planı belli oldu! Önce kuşatılacak daha sonra..09 Mart 2018 Cuma 10:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri