FETÖ il imamından şifreli metin çıktı! 'Siz de çözemezsiniz' dedi

FETÖ'nün sözde il imamının ajandasından şifreli metin çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda örgütün sözde Bingöl il imamı olduğu iddia edilen şüpheli, "gaybubet evi" olarak nitelendirilen hücre evinde gözaltına alındı.

Zanlının evinde bulunan bir ajandanın orta sayfasında sesiz harf ve rakamlardan oluşan şifreli metinin çözülmesi için özel ekip kuruldu. FETÖ/PDY'nin sözde Bingöl il imamı olduğu iddia edilen şüpheli, Ordu'da, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak nitelendirdiği hücre evinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminden önce sözde Ceyhan ilçe imamı olan Ahmet Y'yi (49) teknik takibe aldı.

Daha sonra sözde Bingöl il imamı görevi yaptığı tespit edilen şüpheli, Ordu'da saklandığı, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak nitelendirdiği hücre evinde yakalandı.

"ŞİFREYİ SİZ DE ÇÖZEMEZSİNİZ"

Ahmet Y'nin tek yaşadığı evde yapılan aramada ele geçirilen ajandanın orta sayfasında, tek bir nüshaya yazılmış sesiz harfler ve rakamlardan oluşan şifreli metin tespit edildi. Yazının içeriği sorulan zanlının ifadesinde "Bu şifreyi ben de çözemem siz de çözemezsiniz." dediği öğrenildi. Kurulan özel ekip, şifreyi çözmek için çalışma başlattı.

GAYBUBET EVİNDE LÜKS YAŞAM SÜRMÜŞ

Zanlının, örgüte bağlı bir dershanede çalışan eşi Elif Y'nin, yaklaşık iki yıl önce FETÖ'nün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.

Eşinin, "ByLock" yüklü hattın kendine ait olduğunu ancak hattı kocasının kullandığını belirtmesine rağmen, Ahmet Y'nin gizlenmeye devam ettiği öğrenildi.

Ahmet Y'nin, eşinin tutukluluğu sürecinde, gaybubet evinde tek yaşadığı ve lüks bir hayat sürdüğü, her türlü ihtiyacının da dışarıdan karşılandığı kaydedildi.

FETÖ'nün Kahramanmaraş, Bingöl ve Ceyhan'daki üyeleriyle de irtibatlı olduğu öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.