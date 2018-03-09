09 Mart 2018 Cuma22 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:55Güneş 07:19Öğle 13:21İkindi 16:34Akşam 19:10Yatsı 20:29
    • 21°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 116.685 0.10
  • Altın: 161,925 -0.35
  • Dolar: 3,8202 -0.07
  • Euro: 4,6966 -0.33

Hastanede canlı bomba paniğinin nedeni belli oldu!

»
Gaziantep’te, günlük yaşamda kalp ritmini ve tansiyonu ölçmek için göğsüne takılan ’holter’ cihazı ile hastaneye gelen kalp hastası genç, aniden yere düşünce çevredekiler cihazı bomba sanarak panik yaşadı.
Hastanede canlı bomba paniğinin nedeni belli oldu!
Hastanede canlı bomba paniğinin nedeni belli oldu! Hastanede canlı bomba paniğinin nedeni belli oldu! Hastanede canlı bomba paniğinin nedeni belli oldu!

Olay, salı günü, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde meydana geldi. Adı öğrenilemeyen 25-30 yaşlarındaki bir kişi, günlük yaşamda kalp ritmini ve tansiyonu ölçmek için göğsüne takılan ’holter’ cihazı ile hastaneye geldi. Kardiyoloji bölümünde gözetimli hasta olarak tedavi gördüğü belirlenen genç, hastane girişinde dengesini yitirerek yere yığıldı. Gence müdahale etmek isteyen bir kişinin cihaza bağlı kabloları görerek ’canlı bomba’ diye bağırması üzerine hastanede büyük panik yaşandı. 

Çevredekiler, hastaneden çıkmak için büyük çaba harcarken, yere düşen genç hasta da yaşanan panik nedeniyle korkarak bayıldı. Hastanedeki sağlık çalışanlarından birinin, hastanın üzerindeki kabloların ’holter’ cihazına bağlı olduğunu fark etmesiyle yaşanan panik son buldu. Yerde ilk müdahalesi yapılan hasta, tedavi için acil servise götürüldü. Yaşanan olaylar ise hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde gencin yere yığılması ve sonrasında yaşanan panik anları yer alıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sonunda bunu da gördük! İşlediği cinayetin haberini televizyondan izlettiSonunda bunu da gördük! İşlediği cinayetin haberini televizyondan izlettiKonya’da tabancayla vurularak öldürüldükten sonra cesedi yol kenarında bulunan 36 yaşındaki garson Rıza Özkan cinayetiyle ilgili davada tutuklu sanık Mustafa Sönmez'in yargılanmasına başlandı.
Erdoğan son rakamı açıkladı! Her an girebilirizErdoğan son rakamı açıkladı! Her an girebilirizCumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3171 olduğunu bildirdi. Erdoğan: "Şu anda Afrin merkez kuşatılmış vaziyette. Her an Afrin merkeze inşallah girmekle karşı karşıyayız." dedi.
İstanbul'dan Arabistan'a gönderilirken yakalandı!İstanbul'dan Arabistan'a gönderilirken yakalandı!İstanbul'dan Suudi Arabistan'a uyuşturucu madde sevkıyatı ihbarını alan ekipler iş makinesi pistonları arasında yaptığı incelemede buldukları karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
Başbakan'dan Nurettin Yıldız tepkisi! Deli saçmasıBaşbakan'dan Nurettin Yıldız tepkisi! Deli saçmasıBaşbakan Binali Yıldırım, Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız'la ilgili ''Yalan yanlış, eksik gedik bilgilerle kalkıp 'Kadınlarla erkekler asansörde bir arada çıkarsa şöyle olur, böyle olur...' Deli saçması şeyler bunlar" değerlendirmesinde bulundu.
Yer: Çanakkale! ABD askerleri pür dikkat izlediYer: Çanakkale! ABD askerleri pür dikkat izlediABD donanmasına ait Oak Hill Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerken ABD askerleri, 'Dur yolcu' yazısını dürbünle izledi.
Erdoğan'ın sözlerine açıklık getirdi!Erdoğan'ın sözlerine açıklık getirdi!Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmada İslami hükümlerin güncellenmesiyle ilgili sözleri geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.
  • Hastanede canlı bomba paniğinin nedeni belli oldu!09 Mart 2018 Cuma 14:00
  • FETÖ il imamından şifreli metin çıktı! 'Siz de çözemezsiniz' dedi09 Mart 2018 Cuma 13:00
  • Son Dakika.. Diyarbakır'da patlama!09 Mart 2018 Cuma 12:44
  • Afrin'den kaçış başladı! Ama sadece onlara izin var09 Mart 2018 Cuma 12:40
  • Afrin'de flaş gelişme! Mehmetçik sınıra ulaştı09 Mart 2018 Cuma 12:15
  • Merak edilen soru! Kaç yardımcısı olacak?09 Mart 2018 Cuma 12:00
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bunu yapanlar vebal altındadır09 Mart 2018 Cuma 11:40
  • Terör örgütü PKK’dan Afrin kararı! Tabutları hazırlayın09 Mart 2018 Cuma 11:20
  • Yaşanan son olayla deşifre oldu! Afrin’de o ülkenin parmağı çıktı09 Mart 2018 Cuma 11:00
  • TSK ve OSO’nun Afrin planı belli oldu! Önce kuşatılacak daha sonra..09 Mart 2018 Cuma 10:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri