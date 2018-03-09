İsrail’den insanlık dışı karar! Askerin ailesi talep etti

İsrail işgal rejimi Yüksek Mahkemesi Filistinli balıkçının naaşının teslimini yasakladı.

İşgal rejimi yüksek mahkemesi, işgal hükümetinin yaklaşık iki hafta önce işgal donanması tarafından denizde şehit edilen Filistinli genç İsmail Ebu Reyyale'nin naaşını ailesine teslim etmesini yasakladı.

İşgal rejimi televizyonu 7'nci kanalı, bu sabah (8 Mart Perşembe) internet sitesinde yayınlanan haberde, kararın Gazze'de İslami Direniş Hareketi (Hamas) tarafından esir tutulan işgal askeri Hadar Goldin'in ailesinin yaptığı başvuru üzerine alındığını açıkladı.

Haberde, Hadar Goldin'in ailesinin dün avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak oğlu Hamas tarafından Gazze'de esir tutulduğu için Ebu Reyyale'nin naaşının teslim edilmemesini istediği kaydedildi.

Haberde ayrıca, ailenin "Hamas, İsrailli esirleri elinde tutmamın kendisi için bir kazanç değil yük olduğunu anlamalı" dediği aktarıldı.

İşgal rejimi televizyonunun bildirdiğine göre, Goldin ailesi, yüksek mahkemenin bu kararının işgal rejiminin sürekli taviz vermesini engelleyeceğini öne sürdü.

Aile, Hamas'ın oğulları Hadar Goldin'i Gazze'de uluslararası hukuka aykırı bir şekilde esir tuttuğunu ve işgal hükümetinin Hamas'a karşılıksız tavizler verdiğini iddia etti.

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