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UEFA görüşmesi öncesi son dakika krizi!

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UEFA görüşmesi öncesi son dakika krizi!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile görüşmek için Nyon'a gitmeden önce çok önemli bir mali sorunla daha karşılaştı.
UEFA görüşmesi öncesi son dakika krizi! UEFA görüşmesi öncesi son dakika krizi! UEFA görüşmesi öncesi son dakika krizi!

Brezilyalı futbolcu Maicon'un eski kulübü Sao Paulo, bonservis bedelinin iki taksitinin ödenmemesi nedeniyle sarı kırmızılı kulübe ihtarname çekti ve, "Paramızı en kısa sürede ödemezseniz FIFA'ya şikayet ederiz" uyarısını yaptı.

Yönetim, geciken ilk takside mahsuben 1 milyon Euro ödedi ve ikinci taksiti nisan ayında verme koşuluyla anlaşma sağladı. Böylelikle 'FIFA'ya şikayet' tehlikesi ortadan kaldırıldı.

UEFA yetkilileri, geçtiğimiz günlerde Mustafa Cengiz ile yaptıkları görüşmede, "FFP ile yaptığınız görüşmeye borçsuz gelin. Özellikle bonservis ödemelerini aksatmayın" diye tavsiyede bulunmuştu. FFP'nin G.Saray ile ilgili kararını mayısta açıklaması bekleniyor.

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