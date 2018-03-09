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Prens Selman'a Londra'da şok!

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Prens Selman'a Londra'da şok!
İngiltere'ye ziyaret düzenleyen Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Londra'da yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.
Prens Selman'a Londra'da şok! Prens Selman'a Londra'da şok! Prens Selman'a Londra'da şok!

Yüzlerce eylemci İngiltere'nin başkenti Londra'da Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın gelişini protesto etti. ''Yemen'den Elini Çek'' sloganları atan göstericiler İngiltere'nin Suudi rejimine desteğini kınadı.

Londra'nın merkezindeki Downing Strret'teki eylemlere katılan yüzlerce gösterici Suudi Arabistan'ın Yemen'e bombardımanını durdurması ve İngiltere'nin de suç ortaklığını sonlandırmasını istedi.

Eylem ise ''Stop the War Coalition'', ''War on Want'', ''Global Justice Now'' ve ''Arab Organisation for Human Rights in UK'' gibi örgütlerce organize edildi.

YEMEN KUŞATMASI PROTESTO EDİLDİ

5000'den fazla sivilin hayatını kaybettiği Yemen'de ölenlerin çoğunun Suudi önderliğindeki koalisyonun hava saldırıları sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı. Kıtlık ve kolera salgını ise Suudi kuşatmasının en acı sonuçları olarak dile getirildi.

İNGİLTERE, S.ARABİSTAN'IN YANINDA

İngiltere resmi olarak 2015 yılından bu yana Suudi Arabistan'a 7 milyar dolarlık silah satışına izin verdi. ''Çerçeve ruhsatı'' dahilinde daha fazla miktardaki paranın ise gizlenmiş olabileceği iddia ediliyor.

Başbakan Theresa May ise savaş hakkında ''derin endişelerini'' Salman'a bildireceğini söyledi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Protesto boyunca normalin üstünde polis civarda konuşlandırılırken Downing Street ve protestocular arasında üç polis şeridi ve metal parmaklıklar güvenliği sağladı. Bir helikopter ise sürekli devriye gezdi.

Bin Salman'a özel güvenlik önlemleri eşliğinde Saudi Veliaht Prens'in ziyareti Kraliçe Elizabeth ile öğle yemeği ve Prensler Charles ve William ile akşam yemeğiyle sona erecek.

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