İspanyol basının flaş transfer iddiası!

Devre arasında Galatasaray'ın Inter'den sezon sonuna kadar kiraladığı Yuto Nagatomo ile ilgili İspanyol basını gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı.



İspanya'da yayım yapan El Gol Digital adlı internet sitesinin özel haberine göre kadrosuna sol bek takviyesi yapmak isteyen Real Betis, gözüne Cim Bom'un Japon yıldızını kestirdi.



Haberde ayrıca Betis'in aynı mevkide forma giyen ve bir dönem Sarı Kırmızılılar'ın da gündemine gelen Riza Durmisi için gelecek teklifleri değerlendireceği de iddia edildi.