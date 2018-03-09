Rusya’nın bir kanıt bulunmaksızın ve daha soruşturma başlamadan eski ajanın zehirlenmesinden srumlu tutulmasına tepki gösterdi. Eğer İngiltere isterse Skripal soruşturmasında Rusya’nın yardım ve işbirliğine hazır olduğunu ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Etiyopyalı Mevkidaşı ile yaptığı basın toplantısında “Dünyada olan her şey için Rusya suçlanıyor, öyle ki hiçbir kanıt olmadan Sergey Skripal’in zehirlenmesinde bile Rusya suçlanıyor” dedi.

Rusya işbirliğine hazır

Rusya’nın bir kanıt bulunmaksızın ve daha soruşturma başlamadan eski ajanın zehirlenmesinden sorumlu tutulmasına tepki gösterdi. Eğer İngiltere isterse Skripal soruşturmasında Rusya’nın yardım ve işbirliğine hazır olduğunu ifade etti.

Litvinenko olayına benzetti

Lavrov, eski KGB ajanı Alexander Litvinenko'nun Londra'da öldürülmesinden Rusya'nın sorumlu tutulmasına benzer bir tutum sergilendiğini söyledi. “Soruşturma için yardım ve işbirliği teklif ettik ancak İngiltere adaleti buna ihtiyacı olmadığına karar verdi ve kapsayıcı olmayan bir karara vardı, trajediyle ilgili gerçekler halı altına süpürüldü." ifadelerini kullandı.