Trabzonspor Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurulu 29-30 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Olağanüstü Genel Kurul, çoğunluk sağlanamaması halinde 7-8 Nisan tarihlerinde toplanacak.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Yönetim Kurulumuz, gördüğü lüzum üzerine, tüzüğümüzün 30.maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştır. Bu nedenle çoğunluk arananilk toplantının aşağıdaki gündemle 29-30 Mart 2018 tarihlerinde "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon" adresinde saat 12.00'da yapılmasına,
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde "Hayri Gür Spor Salonu Trabzon" adresinde saat 10.00'da yapılmasına karar vermiştir."
09 Mart 2018 Cuma22 C.Ahir 1439
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Trabzonspor'da seçim ne zaman yapılacak?
Trabzonspor Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurulu 29-30 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Olağanüstü Genel Kurul, çoğunluk sağlanamaması halinde 7-8 Nisan tarihlerinde toplanacak.
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