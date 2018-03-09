Rus askerleri çekilecek! Afrin'den sonra orası var

Zeytin Dalı harekatının başlamasıyla beraber Rus askerlerinin çekildiği bölge olan Tel Rıfat, harekatın hedef kapsamı içerisinde bulunuyor. TSK, Rusya ile 7/24 irtibat halinde, ilerleyen dönemde Rus askerleri bu bölgeden çekilecek...

Afrin’e Zeytin Dalı Harekatında dün önemli bir gündü.

Epeyce bir süredir etrafı kuşatılmakta olan Cinderes beldesi TSK/ÖSO’nun kontrolüne geçti.

Böylece harekatın başladığı 20 Ocak’tan bu yana en büyük yerleşim birimi YPG’den kurtarılmış oldu.

Geçenlerde Başbakan Yardımcısı Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı operasyonunda yarıya yaklaşıldığını söylemişti.



Dün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mayıs ayına kadar operasyonu bitirmek isteriz dedi.

Bu açıklamalar, bugüne kadar net bir şekilde açıklanmayan “Harekatın kapsamı nedir”sorusunu gündeme getiriyor.

İlk günlerde Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı “30 kilometre derinliğe ineceğiz” açıklaması dışında harekatın nihai hedefine dair bir ifade kullanılmadı.

Afrin harekatının nihai hedefi ile ilgili küçük bir araştırma yaptım.

Hem Kabine’de hem de Milli Güvenlik Kurulu’na koltuk sahibi olan bir ismin verdiği bir bilgi, harekatın kapsamını anlamamızı kolaylaştıracak türden bir bilgi oldu.

Zeytin Dalı harekatının Fırat Kalkanı ile ele geçirilen topraklardan bir miktar daha fazla olduğunu dile getiren söz konusu isim, Afrin’in Güneydoğu’sundaki Tel Rıfat kentinin de YPG’den kurtarılacağını söyledi.

Bu önemli bir bilgi.

Neden derseniz, Tel Rıfat’ın hedef olarak belirlenmiş olması demek, Kuzey Batı Suriye’de PKK/YPG’nin elinde bulunan toprak parçasının tamamının kurtarılması hedefleniyor anlamına gelir.

Tel Rıfat’ı, Afrin merkezden sonra PKK/YPG’nin son kalesi olarak görmek yanlış olmayacaktır.

Bu kentin de düşmesi demek, terör örgütünün Menbiç dışında Fırat’ın Batısı’nda tutunamayacağı anlamına gelir.

Tel Rıfat’ın şöyle bir önemi daha var.

20 Ocak’ta başlayan harekat öncesi Ruslar bölgedeki unsurlarını bu kente çekmiş durumdalar.

Hatay’daki karargahta görev yapan ve rusça bilen Türk subayları, Tel Rıfat’taki Rus askerleriyle 7/24 irtibat halindeler.

Tel Rıfat’ın YPG’den kurtarılması da hedef kapsamında olduğuna göre, operasyonun ilerleyen dönemlerinde bu kentteki Rus birlikleri buradan ayrılarak rejimin kontrolündeki topraklara çekilecekler.

Bu da ne anlama geliyor?

Şu an için YPG’nin kontrolü altında bulunan bölgelerde artık tek bir rus askerinin kalmayacağı anlamına geliyor.

EL BAB’DA ÇİZİLEN SINIRIN BİR BENZERİ AFRİN’DE ÇİZİLECEK

Tıpkı Fırat Kalkanı operasyonunda gördüğümüz gibi, TSK/ÖSO birliklerinin ulaştığı bir noktada bir sınır belirlenecek ve o sınır Türkiye ile Şam rejiminin kontrolü alında bulunan yerleri belirleyen yeni bir sınır olacak.

El Bab’ın hemen güneyinden geçen otoyolu şu an böyle bir fiili sınırı oluşturuyor.

Muhtemeldir ki, 20 Ocak öncesi Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Moskova’da yaptıkları görüşmelerde Afrin temizlendikten sonra oluşacak sınır konusunda da bir mutabakat sağlanmıştı.

Bizim burada üzerinde durmamız gereken nokta, Tel Rıfat’ın Zeytin Dalı harekatının kapsamı içerisinde yer aldığını öğrenmiş olmamız.

Bu şu anlama geliyor:

Artık ezbere bildiğiniz o haritaya baktığınız da, operasyonun sonunda o bölge tamamen yeşile boyanacak, PKK adına, YPG adına sarı renkli olarak gösterilen yerlerin tamamı el değiştirmiş olacak.

Tel Rıfat’ın hedef listesinde yer almasının anlamı budur.

Mehmet Acet / Yenişafak