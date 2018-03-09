Erdoğan son rakamı açıkladı! Her an girebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3171 olduğunu bildirdi. Erdoğan: "Şu anda Afrin merkez kuşatılmış vaziyette. Her an Afrin merkeze inşallah girmekle karşı karşıyayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Siyaset Akademisi'nin açılışında konuştu.

"HER AN AFRİN MERKEZE GİREBİLİRİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedef Afrin. İyi bir noktaya geldik. Etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3171 oldu. Afrin merkez kuşatılmış vaziyette. Her an merkeze girmekle karşı karşıyayız.

PYD/YPG maaşı Amerika'dan alıyor. Bunları kendisine söylediğim zaman beyefendi rahatsız oluyor. Siz bütçeye koydunuz. Ben ekranda izletince de, diyorlar ki Amerika düşmanlığı çoğalır. Ben hiçbir şey yapmadığım halde Amerika'da Türkiye düşmanlığı aldı başını gidiyor. " dedi.