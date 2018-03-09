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FIFA kara haberi duyurdu! Trabzonspor...

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FIFA kara haberi duyurdu! Trabzonspor...
FIFA, Matus Bero'dan kaynaklanan borç sebebiyle transfer yasağı cezası alan Trabzonspor hakkında açıklama yaptı.
FIFA kara haberi duyurdu! Trabzonspor... FIFA kara haberi duyurdu! Trabzonspor... FIFA kara haberi duyurdu! Trabzonspor...

FIFA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Trabzonspor'un bir dönem boyunca ulusal ve uluslararası düzeyde futbolcu transferi yasaklanmıştır." denildi.

Açıklamada, "Trabzonspor, 29 Ocak 2018'de, Slovakya'nın Trencin Kulübüne olan borcunu 30 gün içinde ödemesi gerektiği hususunda bilgilendirilmiş ama geçen 30 gün içinde Trencin'e ödeme yapılmaması nedeniyle Trabzonspor'a gelecek dönemde ulusal ve uluslararası düzeyde transfer yasağıgetirilmiştir." ifadeleri kullanıldı. 

Trabzonspor'un açıklaması şu şekildeydi:

"FIFA tarafından bugün kulübümüze gönderilen yazıda, sıradaki ilk transfer döneminde uygulanmak üzere transfer yasağı getirildiği tarafımıza bildirilmiştir.

İlgili yazıya konu olan borç ödenmiş olup, karşı tarafın ödemeyi FIFA’ya bildirmemesinden kaynaklı ortaya çıkan bu durumun düzeltilmesi için gerekli girişimler başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi."

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