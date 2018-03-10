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FETÖ 'imamı'ndan uçağı düşürürüm tehdidi

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FETÖ 'imamı'ndan uçağı düşürürüm tehdidi
FETÖ’nün “Myanmar imamı” Muhammet Furkan Sökmen, Tayland'dan getiriliyorken tehditler savurdu 'uçağı düşüreceğim' dedi.
FETÖ 'imamı'ndan uçağı düşürürüm tehdidi FETÖ 'imamı'ndan uçağı düşürürüm tehdidi FETÖ 'imamı'ndan uçağı düşürürüm tehdidi

FETÖ’nün “Myanmar imamı” Muhammet Furkan Sökmen’in Tayland’dan Türkiye’ye getirilmesi sürecinde, perde arkasında yaşananlar FETÖ’cülerin nasıl bir ihanet sarmalı içinde olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Interpol tarafından teslim alınan FETÖ’ye bağlı Myanmar’daki Horizon International Schools’un yöneticisi ve “Mediterranean International Education Services Co. Ltd.” isimli şirketin ortağı olan Sökmen önce uçakla Bangkok’a buradan da Türkiye’ye getirilecekti. Ancak Sökmen uçak daha yerdeyken “Bu uçağı düşüreceğim, beni götüremezsiniz. Herkese saldıracağım” diyerek tehditler savurmaya başladı. Huzursuz olan yolcular uçağa binmek istemedi ve kriz çıktı. Ancak Interpol polisleri yolcuları sakinleştirdi.

TEKNİK BİLGİSİ VARMIŞ

Bu arada polisler Sökmen’in ses çıkarmaması için ellerini, kollarını ve ağzını bantlayarak onu etkisiz hale getirdi. Tam sakinleştiği sanılan Sökmen bir anda ayaklarıyla uçağın arka koltuğunda yere sert şekilde vurmaya başlayınca kasıtlı olarak uçak için büyük önem taşıyan parçalarının bulunduğu bölümü hedef aldığı anlaşıldı.

TEHDİT DE DAVRANIŞ DA AYNI

Pilot, Sökmen’in uçakla ilgili teknik bilgisinin olabileceğini söyleyerek endişesini dile getirdi. FETÖ’cü hainin uçağa binmeden önce yaptığı tehditle davranış biçiminin örtüşmesi üzerine gerçek ortaya çıktı. Sökmen’in tamamen etkisiz hale getirilmesiyle uçuş güvenliği sağlandı ve uçak 1,5 saat rötarla Türkiye’ye uçtu. Dalında uzman yabancı dil bilen ve dünyayı tanıyan FETÖ’cü polisler başkanlığı zaafa uğratarak görevlerini kötüye kullandı. Alçakların en sevdiği ülke Almanya Avrupa’da Almanya, 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde ve sonrasında FETÖ’nün yurtdışına kaçan beyin takımı ve elemanlarının gözbebeği konumuna geldi. Almanya, FETÖ sevicilikte sivrildi. Türk İnterpolü’nün çalışmaları sonucunda Kosova, Kırgızistan ve Endonezya, Arnavutluk, örgüt mensuplarının şu anda revaçta olan kaçış yolları olduğu tespit edildi. Türkiye aralarında Zekeriya Öz, Adil Öksüz, Emre Uslu, Celal Kara’nın da bulunduğu 52 tane FETÖ üst düzey terörist hakkında Interpol Genel Sekreterliği’ne kırmızı bülten talebinde bulundu. Örgütün Malezya yapılanması çöktü FETÖ’nün Malezya yapılanması örgüt için Asya’nın kapısıydı. Örgüt en etkin isimlerini Malezya’ya gönderdi. Bu isimler, Malezya İmamı Alettin Duman, İsmet Özçelik, Tamer Tıbık, Abdülletif Tapkan, Turgay Karaman, İlhan Aslan idi. Türk Interpol’ü ile Terör ile Mücadele ekipleri MİT’nin Malezya makamlarıyla yaptığı işbirliği sonuç getirdi. FETÖ’nün Malezya yapılanması çökertildi. Bu kilit isimlerin hepsi şu anda Türk adaletinin önünde hesap veriyor.

TESLİM ALINDILAR

FETÖ, örgütünün yurtdışı yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tayland ve Bahreyn ülkelerinde örgüt içinde üst seviyede bulunan mensupları alındı. FETÖ’cü Abdullah Büyük 10.08.2016 tarihinde Bulgaristan’dan Türkiye’ye sınır dışı edildi. Edirne Kapıkule Sınır kapısında Türk Interpol’ü tarafından teslim alındı. Daire başkanlığını zaafa uğrattı FETÖ’nün 17-25 Aralık sivil darbe girişimi öncesinde, Interpol Daire Başkanlığı’nı da hedef aldığı ortaya çıktı. Türk polisinin dünyaya açılan penceresi konumunda olan başkanlık o dönemde FETÖ’cüler tarafından neredeyse etkisiz hale getirildi. Çünkü Interpol’ün en önemli ilgi alanını oluşturan kişiler kendi örgütleriyle yakın bağlantılıydı. Personel sayısı o dönemde 110 ile 120 arasındaydı.

Tüm hainler tek tek temizlendi

15 Temmuz sonrasında gerek siyasi irade gerekse Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmalar neticesinde ciddi bir FETÖ temizliği yapıldı. 110 ila 120 arasında olan personel sayısı yaklaşık 60’a düştü. Dev temizliğin ardından geceli gündüzlü çalışan Interpol çok daha aktif hale geldi. Başkanlık 1’inci Sınıfı Emniyet Müdürü Lütfi Çiçek’in başkanlığında çok sayıda yurtdışından hain getirmeye başladı.

Akşam

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