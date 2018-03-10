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ASELSAN’dan müthiş teknoloji! Etekliler kaçsa da delik deşik edecek

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ASELSAN’dan müthiş teknoloji! Etekliler kaçsa da delik deşik edecek
Zeytin Dalı operasyonunda kullanılan ATOM 35 geliştirildi, bundan sonra hareketli terör unsurlarını da vuracak.
ASELSAN’dan müthiş teknoloji! Etekliler kaçsa da delik deşik edecek ASELSAN’dan müthiş teknoloji! Etekliler kaçsa da delik deşik edecek ASELSAN’dan müthiş teknoloji! Etekliler kaçsa da delik deşik edecek

Geliştirdiği ileri teknoloji silah ve mühimmatlarla Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı'nda Mehmetçiğin gücüne güç katan ASELSAN, bir yandan ileri teknoloji ürünleriyle savunma sanayiine destek verirken diğer yandan da üretilen mühimmatın TSK'nın ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

DELİK DEŞİK EDİYOR

Zeytin Dalı operasyonunda sabit terör hedeflerini vurmak için kullanılan ve yüzlerce parçacıkla hedefe tesir eden ATOM, şimdi de hareketli terör unsurlarını da yok etmek için yeniden geliştirildi. 35 milimetre çapındaki ATOM 35, içinde yüzlerce parçacıkla atıldığı hedefi imha ediyor. Patlama sırasında hedefe yayılan parçacıklar, atış yapılan noktayı adeta delik deşik ediyor. Şu anda bina ve korunak gibi teröristler tarafından kullanılan sabit hedefler için kullanılan ATOM 35 daha da geliştirildi.

MENZİLİ 4 KM

Edinilen bilgiye göre çalışmalar tamamlandığında bu mühimmat pikap tarzı araçların arkasına ağır makineli tüfek ve kısa menzilli top yerleştirerek hareket etmeye çalışan teröristler için de kullanılabilecek. Aynı zamanda terör örgütlerinin havadaki mini insansız hava araçlarına karşı da yine bu mühimmatın kullanılabileceği öğrenildi. Hangi mesafede patlayacağı planlanabilen ATOM 35, hassas zaman sayma ve ölçülen mühimmat çıkış hızına göre yüksek vuruş hassasiyetini yakalayabiliyor. ATOM 35, 4 kilometre etkili menzile sahip.

Sabah

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