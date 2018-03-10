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Nurettin Yıldız'dan ilk açıklama

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Hakkında soruşturma açılan ilahiyatçı Nurettin Yıldız'ın kurucusu olduğu vakıftan açıklama geldi.
Nurettin Yıldız'dan ilk açıklama
Nurettin Yıldız'dan ilk açıklama Nurettin Yıldız'dan ilk açıklama Nurettin Yıldız'dan ilk açıklama

Nurettin Yıldız’ın kurucusu olduğu Sosyal Doku Vakfı’ndan bu sözlere cevap geldi.Vakıf Yıldız'ın sözlerinin cımbızlandığını ve algı operasyonu yapıldığını iddia etti. 

İşte vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklama:

Yaklaşık bir yıldan beri, Vakfımız Onursal Başkanı Nureddin Yıldız Hoca’nın sohbetlerinden bazı bölümler cımbızlanıp alınarak ve montajlanıp servis edilerek algı operasyonları yapılmaktadır.

"ALGI OPERASYONU YAPILIYOR"

Son olarak, 2007 yılında yapılmış olan “Kadın Cariye Değildir” başlıklı sohbetten kısacık bir bölüm alınmış ve hiç ilgisi olmadığı halde Diyanet Tv’nin logosu da eklenerek servis edilmiştir. Bu iftira ve çarpıtmaya cevabımız, yine söz konusu sohbetin kendisidir.

Nureddin Yıldız Hoca, bir bölümü alınıp çarpıtılan Kadın Cariye Değildir sohbetinde şöyle demektedir:

"ERKEĞİN KADINDAN HİÇBİR ÜSTÜNLÜĞÜ YOK"

“Müslümanlar olarak biz, güzel bir evlilik yapmakla, sorunsuz, sıkıntısız yaşayacağımızı zannederek yanılıyoruz. Erkekler olarak kadınları cariyemiz görüyoruz. Kadınlar da erkekleri, güzelliklerinin bedelini çeken hamallar olarak görüyorlar. İkisi de yanlış. Ne kadınlar erkeklerin cariyesi, ne de erkekler kadınların hamalı, ikisi de doğru değil. Erkekler de kadınlar da Allah’ın kuludur. Erkek de kadın da cennete ve cehenneme gideceği bir yol yürüyor. Erkek de kadın da Rabbinin huzurunda hesap vereceği bir hayat yaşıyor. Erkeğin kadından hiç bir üstünlüğü yok. (Nureddin Yıldız Hoca sohbetinde aynı cümleyi tekrar ediyor) Erkeğin kadından hiç bir üstünlüğü yok. Erkeğin kadından sadece sorumluluk fazlalığı var.”

“Biz şuna iman ederiz; Rabbimizin önünde kuluz. Erkeğiyle, kadınıyla aynı namazı kılıyoruz, aynı orucu tutuyoruz, aynı haccı yapıyoruz, aynı cihadı yapıyoruz. Sorumluluklarımızın farklı olması, birimizin diğerine üstün olduğunu asla göstermez. Kimse kimsenin kulu değildir!”

"KADINA BİR PUAN ÜSTÜNSÜN AMA KRALI DEĞİLSİN"

“Hanımını Allah’ın adını kefil göstererek sen aldın. Allah’ın adıyla, Peygamber’in sünneti ile bu kadın sana emanet edildi. Allah’ı kefil gösterip zevkine göre işkence yapamazsın. Kadının sorumlususun, kadına bir puan üstünsün, ama kadının kralı değilsin, kadının hizmetçisi de değilsin. Herkes hayatını yaşıyor, herkes cennete girmek için uğraşacak.”

“Kadın Cariye Değildir” başlıklı bir saatlik sohbet bu şekilde devam ederken, Nureddin Yıldız Hoca kadına uygulanan şiddet konusuna da değiniyor. Hemen her gün “namus” cinayetlerinin işlendiği, kadınların sokak artasında “namus” gerekçesi ile infaz edildiği bir zaman diliminde toplumu uyarıyor ve böyle bir durumda İslam’ın hükmünü açıklıyor.

“Fuhşa bulaşmış ahlaksız bir kadın” karşısında kocasının nasıl davranabileceğine açıklık getiriyor.

"İFFETSİZLİK YAPARSA CAN YAKMADAN DÖVEBİLİR"

Bu tür iffetsizlikle ilgili durumlarda, erkeğin isterse boşanacağını ama kadın boşanmak istemiyorsa erkeğin de bu durumda çiğnenen onurunu telafi etme yoluna gitmesi durumunda ayet ve hadislerin belirlediği sınırlar çerçevesinde kadını sembolik (can yakmadan) olarak nasıl “dövebileceğini” anlatmaktadır.

İşte 2007 yılında yapılan “Kadın Cariye Değildir” başlıklı sohbetin içinden cımbızla alınıp montajlanarak ve hiç ilgisi olmadığı halde Diyanet Tv’nin logosu da eklenerek, günlerce “İslam’da kadın dövme teknikleri” vb çirkin başlıklarla yayınlanan o videoda anlatılan mesele; iffetsizlik durumlarında erkeğin ancak ve ancak sembolik bir tepki gösterebileceğine müsaade eden, cinayet işlemesini yasaklayan, işkence etmesini yasaklayan, kadının canının yanmasını, en ufak bir yaralanma ve hatta çizik bile oluşmasını haram kabul eden, İslam Fıkıhçılarının ortaya koyduğu hükümlerdir.

Bu hükümler; şiddet sarmalında kıvranan, canı sıkılanın can aldığı, gücü yetenin gücü yettiğini öldürdüğü, özellikle kadınların evham ve şüphelerle katledildiği, yuvaların dağılıp çocukların yetim ve öksüz kaldığı bir topluma vaaz edilmiş hükümlerdir. Bu “öldürürüm, vururum, kırarım, namusumu temizlerim” diyen erkeğe, “hayır öldüremezsin, vuramazsın, kıramazsın, hatta çizik bile oluşturamazsın, canını bile yakamazsın” demektir.

"HERKESİ ADALETLE HAREKET ETMEYE DAVET EDİYORUZ"

Ve bu hükümler, şu veya bu hocanın sözleri değil, Allah’ın ayeti ve rahmet peygamberi Resûlullah Sallallahü aleyhi ve sellem’in hadisi şerifleridir.

Bu vesile ile; bu çirkin kampanyada bilerek veya bilmeyerek yer alan vicdan sahibi herkesi bir daha düşünmeye, adaletle hareket etmeye davet ediyor ve iftiralarla ilgili yasal haklarımızın takipçisi olduğumuzu hatırlatıyoruz. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.”

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