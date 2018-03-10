ABD'de yaz saati uygulamasının yarın başlamasıyla ABD ile Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat azalacak.
AA'nın haberine göre ABD'de 11 Mart Pazar günü yerel saatle 02.00'de saatler 1 saat ileri alınacak. Böylece, Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı 1 saat az olacak.
Ülkenin "Doğu Yakası Zaman Dilimi"nde bulunan New York, New Jersey, Washington DC, Boston, Philadelphia, Miami ve Atlanta şehirleri ile Türkiye arasındaki saat farkı 8'den 7'ye inecek.
"Merkez Zaman Dilimi"ndeki Chicago, Houston, San Antonio, Dallas, New Orleans, Memphis, Kansas City, Minneapolis kentleri ile Türkiye arasındaki saat farkı da 9 yerine 8 olarak devam edecek.
"Dağlık Zaman Dilimi"nde yer alan Albuquerque, Denver, Salt Lake City şehirleri ile Türkiye arasındaki saat farkı 10'dan 9'a düşecek.
"Pasifik Zaman Dilimi" kapsamındaki Phoenix, Las Vegas, San Diego, Los Angeles, San Francisco, Portland ve Seattle kentleri ile Türkiye arasındaki fark ise 11'den 10 saate gerileyecek.
ABD'nin Alaska eyaleti ile Türkiye arasındaki saat farkı 12'den 11'e, Hawaii eyaleti ile Türkiye arasındaki saat farkı da 14'ten 13'e inecek.
Söz konusu yeni saat farkları, ABD'de 4 Kasım Pazar günü yaz saati uygulamasının sona ermesine kadar sürecek.
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Yaz saati uygulaması başlıyor! Türkiye ve ABD arası 1 saat azalıyor
ABD'de yaz saati uygulamasının yarın başlamasıyla ABD ile Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat azalacak.
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