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İlahiyat fakültelerinden Erdoğan'a tam destek

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İlahiyat fakültelerinden Erdoğan'a tam destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Müslümanlar kendini güncellemeli" şeklindeki sözlerinin üzerinden sosyal medyada başlatılan kara propagandaya ilahiyat fakülteleri ortak bir tavır alarak tepki gösterdi.
İlahiyat fakültelerinden Erdoğan'a tam destek İlahiyat fakültelerinden Erdoğan'a tam destek İlahiyat fakültelerinden Erdoğan'a tam destek

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin ardından bir açıklama da İstanbul Üniversite'si İlahiyat Fakültesi'nden geldi. İ.Ü. İlahiyat fakültesi "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dini mübini savunmasını destekliyoruz" açıklaması yaptı.

CUMHURBAŞKANI'MIZIN DİNİ MÜBİNİ SAVUNMASINI DESTEKLİYORUZ

Her duyarlı mümin gibi Sayın Cumhurbaşkanımız da dinimizin bu şekilde istiskal edilmesine tahammül edemediği için bir açıklama yapmıştır. Bu konuşmada dile getirilen hususlar ilahiyat ve diyanet alanındaki uzmanlar tarafından usulünce değerlendirilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın hamiyet-i diniyesinden kaynaklanan bu ifadelerini dinimizi yanlış/kötü algılardan arındırma amacıyla dile getirdiğini görüyor ve destekliyoruz. Bu açıklamaların bazı kesimlerce dinde reform isteği gibi sunulması ya da yorumlanmasının yersiz ve haksız olduğunu düşünmekteyiz.

İSLAM DİNİNİN KURALLARI KIYAMATE KADAR GEÇERLİ KALACAKTIR

Yüce dinimiz İslam, Rabbimizin son din olarak insanlığa gönderdiği ve kıyamete kadar geçerli bir ilahi mesajdır. Bu mesajın tüm çağlar boyunca geçerli olması, onun her dönemde/coğrafyada yorumlanabilmesi ve insanların değişen ihtiyaçlarına yeni çözümler üretmesi ile ancak mümkün olmaktadır. 14 asır boyunca Müslümanların içtihat yöntemiyle yaptıkları da esasında bundan ibarettir. Bugün de karşı karşıya kaldığımız sorunları ancak İslam ilim geleneğinin içtihat mekanizmasını gerektiği şekilde işleterek çözebiliriz.

SON ZAMANLARDA BU TİP TARTIŞMALAR SIK YAŞANIYOR

Son asırda yaşadığımız zaaflar sebebiyle İslam âlimlerinin ilahi mesajı çağımızın ruhuna göre yorumlamakta bazı sıkıntılar yaşadıkları söylenebilir. Dahası modernleşmenin doğurduğu meydan okumalar karşısında kimi geleneksel anlayışların bir takım gerilimlere neden olduğu da bir gerçektir. Son yıllarda bu gerilimlerin hiç de makul olmayan bir takım tepkisel, hatta "hastalıklı" yorumlara ve hayatın dinamiklerini görmezden gelen değerlendirmelere sebep olduğu da bir vakıadır.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Ali Osman Ateş "Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalarını son derece isabetli buluyorum. Artık bıçağın kemiğe dayandığını, halkımızın rahatsızlığının tahammül edilemez boyutlara ulaştığını, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu hususta milletimizin duygularına tercüman olduğunu düşünüyorum" dedi.

BIÇAK KEMİĞE DAYANDIĞI İÇİN CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

"Diyanet İşleri Başkanlığımızı ve İlahiyat Fakültelerimizi hedef alan bir takım kimselerin medya üzerinden yaptığı açıklamalar dolayısıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalarını son derece isabetli buluyorum. Artık bıçağın kemiğe dayandığını, halkımızın rahatsızlığının tahammül edilemez boyutlara ulaştığını, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu hususta milletimizin duygularına tercüman olduğunu düşünüyorum.

İLİM SAHİBİ İNSAN KENDİSİNİN YAPMADIĞINI HALKA SÖYLEMEZ!

İlim sahibi bir insanın sorumluluk taşıması gerektiğini, bu nedenle ağzından çıkan sözlere dikkat etmesi gerektiği kanaatindeyim. Yüce Rabbimiz, "Ey imân edenler! Yapmadığınız şeyleri niçin söylüyorsunuz" buyurduğu için, bir âlimin günümüzde kendi şahsında ve ailesinde uygulayamayacağı hususları, din adına fetvâ diye halkımıza söylememesi gerektiğini düşünüyorum.

KIZININ KOCASI TARAFINDAN DÖVÜLMESİNİ İSTER MİSİN?

Peygamber Efendimiz hanımlarını dövmemiş, eşini döven bir sahabîden hanımını boşamıştır. Evli kızınızın dövülmesine razı değilseniz, kadınların dövülmesi için izin niteliği taşıyan fetvalar vermeyeceksiniz. Çok küçük yaşta kızınızı evlendirmiyorsanız, Müslümanlara da bu konuda da caiz diye fetva vermeyeceksiniz.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Marmara Üniversitesi Dekanı Prof. Ali Kösede "Bu dar anlayış islam dünyasını bu hale getirdi" sözleri ile Cumhurbaşkanı'nın sözlerine destek verdi.

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