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ABD masaya getirdi Türkiye resti çekti!

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ABD masaya getirdi Türkiye resti çekti!
Türkiye ile ABD arasında, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadele, Irak ve Suriye başta olmak üzere bir dizi konuda çözüm geliştirilmesi amacıyla kurulan üç teknik komiteden biri olan Suriye komitesinin ilk toplantısı sona erdi.
ABD masaya getirdi Türkiye resti çekti! ABD masaya getirdi Türkiye resti çekti! ABD masaya getirdi Türkiye resti çekti!

TÜRKİYE-Amerika arası ilişkilerin düzeltilmesi için oluşturulan 3 komiteden Suriye meseleleriyle ilgili olanı önceki gün toplandı. Toplantıya Türkiye'nin Afrin resti damga vurdu.

TÜRKİYE RESTİ ÇEKTİ

Habertürk gazetesinden Serdar Turgut'un edindiği bilgilere göre, Görüşmeler başlayınca Amerikan tarafı Afrin konusunu da konuşmak istedi. Türkiye buna itiraz etti ve Afrin konusunda konuşulacak bir şey olmadığını, Türkiye’nin bu konudaki resmi görüşünün belli olduğunu vurguladı.

ABD ISRAR EDEMEDİ

Türk heyetinin kesin tavrını gören Amerikan heyeti de Afrin konusunda ısrar edemedi.Türkiye ise Afrin yerine asıl önemli olanın, iki ülke arasındaki esas problemin Münbiç olduğunu ve bu konunun konuşulması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin restinden sonra toplantı tamamen Münbiç konusunda ilerledi.

Alman basınına konuşan Bakan Çavuşoğlu, ise Münbiç konusunda Amerikalılarla, Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki kentlerin istikrara kavuşturulması yönünde mutabık kaldık. Bunun için çalışma grupları kurduk 19 Mart’ta Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la görüşeceğim. ABD’nin terör örgütlerine destek vermekten vazgeçeceğini ümit ediyoruz" dedi.

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