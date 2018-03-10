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Başakşehir'e kötü haber! 'Arda ayrılacak'

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Başakşehir'e kötü haber! 'Arda ayrılacak'
Arda Turan'ın bonservisini ve istediği zaman Başakşehir'e sormadan satma hakkını elinde bulunduran Barcelona'nın milli futbolcuyu bu yaz satacağı belirtildi.
Başakşehir'e kötü haber! 'Arda ayrılacak' Başakşehir'e kötü haber! 'Arda ayrılacak' Başakşehir'e kötü haber! 'Arda ayrılacak'

Başakşehir'de forma giyen Arda Turan için İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig ekibinde kiralık olarak forma giyen ve Barcelona'nın istediği zaman satabileceği Arda Turan için yeni bir gelişme yaşandı.

"3 OYUNCU SATACAK"

Marca'da yer alan habere göre; Antoine Griezmann'ı kadrosuna katmak isteyen Barcelona'nın 3 oyuncu satması gerekiyor.

Devre arası transfer döneminde Coutinho ve Yerry Mina tansferlerini bitiren Barcelona'nın ilk hedefinin Antoine Griezmann olduğu belirtildi.

Ancak Katalan ekibinin sezon başından beri transfere yaklaşık 436 milyon euro harcaması sebebiyle Griezmann için ödeyecekleri 100 milyon euroluk bir kaynak arayışında olduğu kaydedildi.

Barcelona'da Rafinha, Paco Alcacer, Denis Suarez, Arda Turan, Andre Gomes ve Aleix Vidal isimlerinin satışı için çalışmalar yapılacağı vurgulandı.

BAŞAKŞEHİR'İN SÖZ HAKKI YOK

Arda'nın Barcelona'dan Başakşehir'e geldiği dönem basında çıkan sözleşme detaylarında 2,5 yıllığına Başakşehir'e kiralanan Arda için teklif gelmesi durumunda Barcelona, Arda'ya ve Başakşehir'e danışmadan transfere onay verebilir maddesi bulunuyor.

SPORX

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