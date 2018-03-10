ABD'den kritik K.Kore açıklaması!

Kuzey Kore tarafından dile getirilen sözler yerine getirilmedikçe söz konusu görüşmenin olmayacağını belirten Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Kuzey Kore'den "somut" ve "doğrulanabilir" adımlar beklediklerini vurguladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılacağı açıklanan görüşmenin, Kuzey Kore'nin verdiği sözleri yerine getirmesine bağlı olduğunu söyledi.

Beyaz Saray'daki basın brifinginde basın mensuplarının Kuzey Kore ile ilgili sorularını yanıtlayan Sanders, Trump-Kim görüşmesine dair değerlendirmelerde bulundu.

"Kuzey Kore tarafından dile getirilen sözler yerine getirilmedikçe söz konusu görüşme olmayacak." diyen Sanders, Kuzey Kore'den "somut" ve "doğrulanabilir" adımlar beklediklerini vurguladı.

Brifingin ardından Beyaz Saray'daki basın mensuplarına yazılı bir açıklama gönderen Sanders, "Trump ile Kim arasındaki görüşmenin yapılacağını, kendi sözlerinin 'görüşmenin ön şartlara bağlı olduğu şeklinde yorumlanmaması' gerektiğini" belirtti.

En geç mayıs sonuna kadar görüşme bekleniyor

ABD Başkanı Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim'den daveti kabul ettiği ve ikilinin en geç mayıs ayı sonuna kadar bir araya geleceği bildirilmişti.

Söz konusu duyuruyu ilk olarak Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-Yong, ABD'li yetkililerle görüşmesinin ardından Beyaz Saray'daki basın açıklamasıyla yapmıştı.

Chung, "Başkan Trump, kalıcı bir şekilde (Kore Yarımadası'nın) nükleerden arındırılması amacına ulaşmak için en geç mayıs sonuna kadar Kim Jong-un ile görüşeceğini söyledi. Kim ayrıca Kuzey Kore'nin bundan sonra herhangi bir nükleer veya balistik füze denemesi yapmaktan kaçınacağı vaadinde bulundu. Ayrıca ABD ile Güney Kore arasındaki rutin askeri tatbikatların sürmesi gerektiğini anladığını belirtti." ifadelerini kullanmıştı.