Menajeri açıkladı! Gomis'e teklif var

Gerek ardı ardına attığı goller, gerekse verdiği 'Metin Oktay selamı' ile Galatasaray taraftarının göz bebeği haline gelen Bafetimbi Gomis, performansıyla parmak ısırtıyor. Bursaspormaçında hat-trick yaptıktan hemen bir hafta sonra Karabük'te de 4 kez ağları havalandırarak sezonun bitimine 10 hafta kala kariyer rekoru kıran Fransız golcü, lig ve kupada toplam 27 gole ulaştı.

Ligde gol krallığı yarışında açık ara önde giden Gomis'in durumunu, menajeri Patrick Mendy değerlendirdi.

FATİH TERİM'İN SİSTEMİNE UYUM SAĞLADI

"Bafe (Gomis) harika bir sezon geçiriyor'' diyerek sözlerine başlayan Mendy, "Yeni hocası Fatih Terim'in hücum futbolunu seven sistemine uyum sağlaması zor olmadı. Elbette bu performansı ile birçok kulübün dikkatini çekiyor, bana gelen teklifler de var ama Bafe sadece Galatasaray'a konsantre olmuş durumda. Şampiyon olmayı herkesten çok istiyor" ifadelerini kullandı.

G.SARAY İLE 2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

32 yaşında olan oyuncusunun fiziksel durumunu da değerlendiren Gomis'in menajeri, "Bafe iyi bir profesyonel. Kendisine çok iyi bakıyor ve ekstra çalışma yapmaktan asla kaçmıyor. 35-36 yaşına kadar yani 3-4 sene daha bu seviyede oynamaya devam edeceğini düşünüyorum'' görüşünü paylaştı. Galatasaray Kulübü ile 2020'ye kadar sözleşmesi olan Bafetimbi Gomis, yıllık 3 milyon 350 bin Euro garanti para kazanıyor.

GOMIS'İN TÜRKİYE'DEKİ REKORLARI

1- Süper Lig'de sezonun bitimine 10 hafta kala resmi maçlarda toplam 27 gole ulaşarak, Lyon'daki 25 gollü sezon rekorunu kırmayı başardı.

2- Baros'un 2008-2009 sezonundaki 20 gollük performansını şimdiden geçerken, Burak Yılmaz'ın 2012-2013 sezonundaki 24 gollük performansını ise yakaladı.

3- Galatasaray ile ligde bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu oldu ve 24 maçta 22 gole ulaşan Mario Jardel'i solladı.

4- Son 4 sezonda Süper Lig'de üst üste 2 hafta üç ve üzeri gol atan lki isim oldu.

5- Karabükspor karşısında 5. dakikada attığı golle Gomis, bu sezon Galatasaray'ın en erken golüne imza koydu.

SABAH