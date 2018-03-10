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Bisküvi fabrikasında iğrenç olay!

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Bisküvi fabrikasında iğrenç olay!
Çalıştığı bisküvi fabrikasındaki temizlik odasına küçük tuvaletini yapan işçi tazminatsız kovuldu.
Bisküvi fabrikasında iğrenç olay! Bisküvi fabrikasında iğrenç olay! Bisküvi fabrikasında iğrenç olay!

 Haksız şekilde işten atıldığını öne süren işçiye Yargıtay'dan kötü haber geldi. Yüksek mahkeme, hijyenin öneminin tartışılmaz olduğu bisküvi fabrikasına çişini yaparak iş güvenliğini tehlikeye atan işçinin tazminat hak edemeyeceğine hükmetti.

Bir bisküvi fabrikasında çalışan işçi, iddiaya göre; çişi gelince 50 metre uzaklıktaki tuvalet yerine fabrikanın temizlik odasına gitti. Odaya işediği tespit edilen işçi, işverence tazminatsız şekilde kovuldu. 8. İş Mahkemesi'ne açtığı davada kıdem ve ihbar tazminatını talep eden işçi, iş sözleşmesinin haksız ve bildirimsiz olarak feshedildiğini iddia etti. Mahkemede savunma yapan işveren ise; davacı işçinin işyeri ve işyerindeki hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesi ile kovulduğunu öne sürdü. İşveren, davacının iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğini savundu.

Mahkeme, davacı işçinin iş sözleşmesinin haklı bir sebep yokken davalı işverence feshedildiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar hükmetti. Karar işveren tarafından temyiz edildi.

Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Yargıtay kararında, davacının iş sözleşmesinin bisküvi fabrikasındaki temizlik odasında küçük tuvaletini yaparak hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle haklı sebep iddiasıyla feshedildiği hatırlatıldı.

Kararda, şu ifadelere yer verildi: "Davalı tarafından olayın oluş şeklinin fesih sebebindeki gibi olduğu disiplin soruşturmasına ilişkin belgeler ve şahit beyanlarıyla ispat edilmiştir. Şu halde davacının çalıştığı yere elli metre mesafede tuvalet olmasına rağmen çalıştığı yerin hemen yanındaki temizlik odasına küçük tuvaletini yaparak bisküvi üretimi yapılan fabrikada önemi tartışmasız olan hijyen kurallarına uymadığı ve bu şekilde iş güvenliğini tehlikeye soktuğu anlaşılmaktadır. Davalı tarafından yapılan fesih haklı sebebe dayanmaktadır. Bu itibarla davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

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