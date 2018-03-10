Erdoğan bir kez daha sefer görev emrini hatırlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Afrin'deki ilerleyişimiz devam ediyor. Teröristlerden 3195'i bu sabah itibarıyla etkisiz hale getirilmişti. Herhalde şimdi çok daha ilerlemiş vaziyette. Ve Afrin'e doğru ilerliyoruz. 850 kilometre kontrolümüz altında. Burada bir terör koridoru oluşturmak istediler.

Sefer görev emri geldiği zaman önce ben sonra hep beraber gideceğiz. Çünkü biz şehadete inanıyoruz.

Afrin alındığı andan itibaren sahiplerine teslim edilecek. Bizim derdimiz toprak değil, oradaki teröristlerin temizlenmesi.

Ben sizden bir şey istiyorum. Sizin beraberliğinizi istiyorum. Biz kardeşiz.

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