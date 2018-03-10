Erdoğan'dan Bozkurt işareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mersin İl Kongresi öncesi salon dışında bekleyenlere seslendi . Cumhurbaşkanı'nın bozkurt işareti yapmasi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı, "tek millet, tek bayrak , tek devlet, tek vatan" dediği sırada önce bozkurt işareti yaptı. Ardından da 'rabia' işaretiyle devam etti.

Cumhurbaşkanı konuşmasında terörle mücadelede kararlılık mesaji verdi .

Afrin harekatıyla ilgili de "İlerleyişimiz devam ediyor, sınırımızda terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz, güvenlik güçlerimiz gereğini yapıyor" ifadelerini kullandı.