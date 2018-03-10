10 Mart 2018 Cumartesi23 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:53Güneş 07:18Öğle 13:21İkindi 16:34Akşam 19:11Yatsı 20:30
    • 20°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 116.915 0.30
  • Altın: 162,249 -0.15
  • Dolar: 3,8094 -0.35
  • Euro: 4,6962 -0.34

Bakan müjdeyi verdi! 'Onları da kadroya alacağız'

»
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, kamuda ve belediyelerde çalışan eski hükümlülerle ilgili de çalışma yapıldığını açıklayarak ‘Terör ve çocuk istismarına bulaşmamız eski hükümlü kardeşlerimizi de kadroya alacağız” dedi.
Bakan müjdeyi verdi! 'Onları da kadroya alacağız'
Bakan müjdeyi verdi! 'Onları da kadroya alacağız' Bakan müjdeyi verdi! 'Onları da kadroya alacağız' Bakan müjdeyi verdi! 'Onları da kadroya alacağız'

Malatya’da bazı programlara katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesinde kadroya geçişi yapılan taşeron işçilerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Sarıeroğlu, “Yıllardır bekliyordunuz kadroyu. İşçi kardeşlerimizin sıkıntılarını, kaygılarını bilen bir kardeşinize Rabbim vesile etti. Ama bu işin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır’ şeklinde konuştu.

Taşerona kadro verilmesinin devrim niteliğinde olduğunun altını çizen Bakan Sarıeroğlu, “Bu işi gölgelemek için hayata geçirdiğimiz ilk andan itibaren fikir birliği yaptılar, ama işçi kardeşlerimiz 15 yıldır samimiyetimizi, ortaya koyduğumuz çalışmaları biliyor. Bu konu yıllardır dile getirilen temel bir konuydu, bizim yapmış olduğumuzun şaşkınlığı içinde ne yapacaklarını şaşırdılar. Nasıl bu işi gölgeleriz diye büyük bir çaba içerisine girdiler, bunu da beceremediler” ifadelerine yer verdi.

 

Bakan Sarıeroğlu, taşeronların kadroya geçişleri ile ilgili yapılan sınavlarda konu dışında soru sorulduğu iddiasını da değerlendirerek, “Bugün bazı medya kuruluşlarında değişik soru sorulduğu yer aldı. Buradan sınav komisyonundaki arkadaşlara sesleniyorum. Biz çok temiz bir iş yaptık, önemli bir iş yaptık. Bu işi gölgeleyecek hiçbir iş içerisinde olmayın, aynı titizliği sizden de bekliyoruz. Sınav komisyonlarında sadece işinizle ilgili sorular sorulacak. Eğer başka soru soruluyorsa buradan teşeron işçi kardeşlerime söylüyorum. İtiraz etsinler bize onların yanındayız. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın da talimatı var” şeklinde konuştu. Bakan Sarıeroğlu, bu konuda aykırı davrananlar hakkında ise gerekenin yapılacağını söyledi.

Eski hükümlülerin kadroya geçişleri ile ilgili de var olan sıkıntıları ifade eden Sarıeroğlu, “Buradan ilk defa açıklıyorum. Taşeron işçilerle ilgili süreç 2 Nisan’a kadar devam edecek, sonra terörle bağlantısı olmayan, cinsel saldırı, çocuk istismarı gibi suçları asla kabul etmeyeceğiz. Ama bunun dışında şimdiye kadar çalışan eski hükümlü kardeşlerimizin de kadroya geçişlerindeki belirsizliği gideceğiz. 3 Nisan’dan itibaren inşallah bu geçişleri gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.

 Bakan Sarıeroğlu, ayrıca yine kamuda geçici işçilerin kadroya alınmaması konusunda da çalışma yaptıklarını belirterek, “Geçici işçilerle ilgili askere, giden doğum iznine ayrılanların yerine çalışanlar var. Hizmet sözleşmeleri devam ediyorsa 4 Aralık kriterine bakmadan hepsini kadroya geçireceğiz” dedi.

Bakan Sarıeroğlu, yine emekliği dolmuş taşeron işçilerin de kadroya geçirilerek işlerine devam ettirileceğini açıkladı

Programa katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’de AK Parti olarak verdikleri sözü tutmanın gururu içerisinde olduklarını ifade ederek, “Hükümette Bakanlar Kurulunda bulunduğumuz süre içerisinde en zevk aldığım imzalardan biri de taşerona kadro noktasındaki imzaydı. Tüm işçilerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’da, “Malatya’nın kalkınmasında, gelişmesinde hepiniz büyük emeği var. Emeğinizin karşılığı olan kadronun verilmesinde Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımıza, bakanlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yerli baz istasyonu ULAK'ta teslimatlar başlıyorYerli baz istasyonu ULAK'ta teslimatlar başlıyorUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonunda teslimatların bu ay başlayacağını belirtti.
Bakan müjdeyi verdi! 'Onları da kadroya alacağız'Bakan müjdeyi verdi! 'Onları da kadroya alacağız'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, kamuda ve belediyelerde çalışan eski hükümlülerle ilgili de çalışma yapıldığını açıklayarak ‘Terör ve çocuk istismarına bulaşmamız eski hükümlü kardeşlerimizi de kadroya alacağız” dedi.
Adana'da korkunç cinayet! Böyle vahşet olamazAdana'da korkunç cinayet! Böyle vahşet olamazAdana'nın Kozan ilçesinde Kemal Yıldırım (70), tartıştığı oğlu Kader Yıldırım'ı (40) av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı.
Erdoğan'dan Bozkurt işaretiErdoğan'dan Bozkurt işaretiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Mersin İl Kongresi öncesi salon dışında bekleyenlere seslenirken bozkurt işareti yapması dikkat çekti.
Erdoğan'dan NATO'ya Suriye çağrısıErdoğan'dan NATO'ya Suriye çağrısıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mersin 6. Olağan İl Kongresi'nde sefer görev emrini bir kez daha hatırlattı ve NATO'ya Suriye çağrısında bulundu.
Özel birimde planlanıyor! Hilal tamam sıra yıldızdaÖzel birimde planlanıyor! Hilal tamam sıra yıldızdaZeytin Dalı Harekâtı kapsamında stratejik Cinderesi'ne ulaşan TSK ve ÖSO birlikleri teröristleri saklandıkları inlerinde tek tek tespit ederek etkisiz hale getirdi.
  • Erdoğan bir kez daha sefer görev emrini hatırlattı10 Mart 2018 Cumartesi 13:28
  • Bisküvi fabrikasında iğrenç olay!10 Mart 2018 Cumartesi 12:38
  • Afrin'den gelen fotoğraf hayrete düşürdü10 Mart 2018 Cumartesi 12:20
  • Sophia'nın tasarımcısından Bahçeli'ye cevap!10 Mart 2018 Cumartesi 11:40
  • CNN 'Türkiye tarihi yok ediyor' haberi yaptı10 Mart 2018 Cumartesi 11:20
  • Irak'ta terör örgütü PKK'ya "Afrin" şoku!10 Mart 2018 Cumartesi 10:40
  • ABD masaya getirdi Türkiye resti çekti!10 Mart 2018 Cumartesi 10:33
  • İlahiyat fakültelerinden Erdoğan'a tam destek10 Mart 2018 Cumartesi 10:29
  • Yaz saati uygulaması başlıyor! Türkiye ve ABD arası 1 saat azalıyor10 Mart 2018 Cumartesi 10:20
  • Mete Yarar net konuştu: Mezarı hazırlansın10 Mart 2018 Cumartesi 10:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri