11 Mart 2018 Pazar23 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:52Güneş 07:16Öğle 13:20İkindi 16:35Akşam 19:12Yatsı 20:31
    • 9°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 116.915 0.30
  • Altın: 162,249 -0.15
  • Dolar: 3,8094 -0.35
  • Euro: 4,6962 -0.34

Yerli baz istasyonu ULAK'ta teslimatlar başlıyor

»
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonunda teslimatların bu ay başlayacağını belirtti.
Yerli baz istasyonu ULAK'ta teslimatlar başlıyor
Yerli baz istasyonu ULAK'ta teslimatlar başlıyor Yerli baz istasyonu ULAK'ta teslimatlar başlıyor Yerli baz istasyonu ULAK'ta teslimatlar başlıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, GSM operatörlerinin sahada ULAK testlerine katılıp, başarılı bir şekilde tamamlandığını teyit eden imzaların alındığını anlatarak, kırsalda Evrensel Hizmet Fonu kapsamında baz istasyonu kurulmasıyla ilgili daha önce çalışma yaptıklarını anımsattı.

Çalışmalar kapsamında bin 799 yerleşim yerine yapılan kurulumun, 4,5G seviyesine getirilmesi konusunda ihaleyi kazanan Turkcell tarafından 498 ULAK baz istasyonu siparişinin verildiğini dile getiren Arslan, ULAK AŞ tarafından söz konusu üretimin ağustos ayı içinde tamamlanacağı sözünün alındığını söyledi.

 

Bin 472 yerleşim yerine ise baz istasyonu kurulumuna ilişkin ihalenin de Türk Telekom ve Vodafone Türkiye tarafından kazanıldığını ifade eden Arslan, bu ihale kapsamında da yaklaşık 600 ULAK baz istasyonu teslimatının yapılacağını kaydetti.

Yılın ikinci yarısında ise bahsi geçen 600 ULAK baz istasyonu yapımının gerçekleştirileceğini belirten Arslan, "Ayrıca her GSM operatörümüze bu sene içinde 250 ULAK baz istasyonu teslimatı yapılacak" diye konuştu.

İspanya'daki GSMA Mobil Dünya Kongresi 2018'de GSM operatörü temsilcilerinin, üretilecek bütün ULAK baz istasyonlarını alacaklarını söylediklerine dikkati çeken Arslan, söz konusu baz istasyonunun üretim kapasitesinin artırılacağını kaydetti.

Arslan, Türkiye'de milli ve yerli ürünlerin kullanılacağı bir pazar olduğunu dile getirerek, ULAK'ın bunlardan birisi olduğunu, yerli anten üretim çalışmalarının da bulunduğunu anlattı.

Bakanlık olarak bu tür çalışmalara her türlü desteği verdiklerine işaret eden Arslan, "Çünkü biliyoruz ki ülkemizde bunları kullandıkça, bunlara imkan oluşturdukça belli bir tecrübeden sonra bu ürünleri, şirketler dışarıya satabilme kabiliyetine sahip olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, bu tür çalışmaları hem destekleyeceklerini hem de sektörün gelişmesi için şirketlerin önünün açılacağını sözlerine ekledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yerli baz istasyonu ULAK'ta teslimatlar başlıyorYerli baz istasyonu ULAK'ta teslimatlar başlıyorUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonunda teslimatların bu ay başlayacağını belirtti.
Bakan müjdeyi verdi! 'Onları da kadroya alacağız'Bakan müjdeyi verdi! 'Onları da kadroya alacağız'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, kamuda ve belediyelerde çalışan eski hükümlülerle ilgili de çalışma yapıldığını açıklayarak ‘Terör ve çocuk istismarına bulaşmamız eski hükümlü kardeşlerimizi de kadroya alacağız” dedi.
Adana'da korkunç cinayet! Böyle vahşet olamazAdana'da korkunç cinayet! Böyle vahşet olamazAdana'nın Kozan ilçesinde Kemal Yıldırım (70), tartıştığı oğlu Kader Yıldırım'ı (40) av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı.
Erdoğan'dan Bozkurt işaretiErdoğan'dan Bozkurt işaretiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Mersin İl Kongresi öncesi salon dışında bekleyenlere seslenirken bozkurt işareti yapması dikkat çekti.
Erdoğan'dan NATO'ya Suriye çağrısıErdoğan'dan NATO'ya Suriye çağrısıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mersin 6. Olağan İl Kongresi'nde sefer görev emrini bir kez daha hatırlattı ve NATO'ya Suriye çağrısında bulundu.
Özel birimde planlanıyor! Hilal tamam sıra yıldızdaÖzel birimde planlanıyor! Hilal tamam sıra yıldızdaZeytin Dalı Harekâtı kapsamında stratejik Cinderesi'ne ulaşan TSK ve ÖSO birlikleri teröristleri saklandıkları inlerinde tek tek tespit ederek etkisiz hale getirdi.
  • Erdoğan bir kez daha sefer görev emrini hatırlattı10 Mart 2018 Cumartesi 13:28
  • Bisküvi fabrikasında iğrenç olay!10 Mart 2018 Cumartesi 12:38
  • Afrin'den gelen fotoğraf hayrete düşürdü10 Mart 2018 Cumartesi 12:20
  • Sophia'nın tasarımcısından Bahçeli'ye cevap!10 Mart 2018 Cumartesi 11:40
  • CNN 'Türkiye tarihi yok ediyor' haberi yaptı10 Mart 2018 Cumartesi 11:20
  • Irak'ta terör örgütü PKK'ya "Afrin" şoku!10 Mart 2018 Cumartesi 10:40
  • ABD masaya getirdi Türkiye resti çekti!10 Mart 2018 Cumartesi 10:33
  • İlahiyat fakültelerinden Erdoğan'a tam destek10 Mart 2018 Cumartesi 10:29
  • Yaz saati uygulaması başlıyor! Türkiye ve ABD arası 1 saat azalıyor10 Mart 2018 Cumartesi 10:20
  • Mete Yarar net konuştu: Mezarı hazırlansın10 Mart 2018 Cumartesi 10:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri