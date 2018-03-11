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TSK'dan Afrin açıklaması: Sayı 3291'e yükseldi

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TSK'dan Afrin açıklaması: Sayı 3291'e yükseldi
Afrin bölgesini PYD/PKK’lı teröristlerden temizlemek amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı’nın 51. gününde Mehmetçik ve ÖSO güçleri Afrin’e ulaştı.
TSK'dan Afrin açıklaması: Sayı 3291'e yükseldi TSK'dan Afrin açıklaması: Sayı 3291'e yükseldi TSK'dan Afrin açıklaması: Sayı 3291'e yükseldi

Zeytin Dalı Harekâtı’nın 50. gününde hedefteki Afrin göründü. Çevresindeki köyleri bir bir alan TSK ve ÖSO güçleri, bir kaç kilometreye kadar yaklaştığı Afrin kent merkezini çevreleyen tepelere konuşlandı. Bir kaç kilometre uzaklıkta olan Afrin şehir merkezinin artık rahatça görüldüğü hakim noktalara ulaşmanın sevincini yaşayan ÖSO güçleri artık teröristlerin tamamen bitmesinin an meselesi olduğunu ifade etti.

09:53 Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3291 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

SEYYAR KÖPRÜLER

Terör örgütünün Afrin çevresine 2’şer metre genişlik ve derinlikte kazdığı hendekler ile yüksekliği yaklaşık 3 metreyi bulan toprak setleri ortadan kaldırmak, birliklerin ve zırhlı araçların geçişine imkân sağlamak amacıyla bölgeye aralarında uzaktan kumandalılar da olan zırhlı iş makineleri ile seyyar köprüler sevk edildi. Sınır hattına daha önce sevkıyatı yapılmış olan tank ve diğer zırhlı araçların Afrin bölgesine girişi de devam etti.

8 KÖY DAHA TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO birlikleri, Afrin’de sekiz köyü daha terör örgütleri YPG/PKK-DAEŞ’ten temizledi. Böylece harekâtta 50. gün geride kalırken ele geçirilen stratejik köy ve noktaların sayısı 171’i buldu. Kurtarılan bölgelerde tuzaklanmış bomba ve mayınların temizliği de yoğun olarak sürüyor.Alınan bilgilere göre TSK ve ÖSO unsurları dün sabah saatlerinde Afrin’in kuzeybatısında yer alan Bülbül beldesine bağlı Korta, Babak Uşağı ve Kaşa köylerini de teröristlerden temizledi. Harekât hızla sürerken Afrin’in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Kafr Rum ve Kurt Kulak ile Afrin’in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Zellaka ve Afrin ilçe merkezine bağlı Kıfar Zeit köyleri de kurtarıldı.

171 BÖLGE KONTROL ALTINDA

Böylece TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekâtın başından bu yana Afrin’de 5’i belde merkezi, 135’i köy, 31’i kritik nokta olmak üzere toplam 171 bölgeyi kontrol altına aldı. Kontrolü sağlanan köylerde teröristlerin tuzakladığı patlayıcıları arama ve imha çalışmaları devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı dün sabah harekâtın başından bu yana 46’sı son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 195 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Mersin’de yaptığı konuşmada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 213’e ulaştığını bildirdi.

KAÇIYORLAR

Öte yandan, harekât sonucu kıskaca giren YPG/PKK’nın Kandil Dağı’ndaki tepe kadrolarından gelen çok sayıda elebaşı da Afrin’den kaçmaya başladı. İlçede sözde adalet bakanı olarak görev yapan Said İsmet Gubar Afrin’i terk etti. Sözde içişleri bakanı Hasan Bayram  ise rejim bölgesine bağlanan Ziyare kapısından çıkmaya çalışırken YPG/PKK unsurları tarafından alıkondu. 

SEVKİYAT SÜRÜYOR

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden takviye amaçlı gönderilen 8 askeri araç, Hatay’ın İskenderun ilçesine ulaştı. Demiryoluyla İskenderun Garı’na getirilen, arasında askeri ambulansların da bulunduğu araçlar, burada personel tarafından vagonlardan indirildi. Askeri araçlar, sınır birliklerine sevk edildi.

DEVASA DEPOLAR BULUNDU

ÖSO kaynakları, Afrin kuzeyindeki Kefer Cenne, Meydanki ve Şeran’da çok büyük silah depolarının ele geçirildiğini bildirdi. Oluşturulan yeraltı tünellerinin, içerisine araba girebilecek genişlikte olduğu belirtiliyor. Bölgede köyleri birbirine bağlayan çok sayıda tünel bulunuyor.Tünel bağlantılarının tamamıyla çözülmesinin aylarca sürebileceğine işaret ediliyor. Tüneller içeriden gelebilecek saldırılara karşı noktasal olarak imha ediliyor ancak labirenti andıran yeraltı yollarının tam olarak ortaya çıkarılması zaman alacak.Öte yandan TSK, ABD tarafından eğitilen teröristlerden oluşan sözde özel birliklerin (HAT) karargahını da ele geçirdi. Operasyonda çok sayıda silah, cephane, özel amaçlı kamuflaj, dürbün ve dijital malzeme ele geçirildi.

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