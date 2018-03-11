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YPG sahada kaybedince Avrupa'ya sığındı!

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YPG sahada kaybedince Avrupa'ya sığındı!
Afrin'in terörden temizlenmesiyle eş zamanlı olarak terör örgütü yandaşları, Avrupa'da gösteriler düzenlemeye başladı.Sahada kaybeden YPG/PKK son çare olarak Avrupa'da eylemler yaparak Afrin'i kurtarma yolunu deniyor..
YPG sahada kaybedince Avrupa'ya sığındı! YPG sahada kaybedince Avrupa'ya sığındı! YPG sahada kaybedince Avrupa'ya sığındı!

Terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye sınırından temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, 51. gününde başarılı bir şekilde devam ediyor. Afrin'de Mehmetçik ve ÖSO temizliğe devam ederken terör yandaşları da boş durmuyor. YPG/ PKK son çare olarak Avrupa'da eylemler yaparak Afrin'i kurtarma yolunu deniyor.

Terör yandaşları Avrupa'da yardım dileniyor

Almanya Berlin'de, PKK/PYD terör örgütü destekçileri sokaklara çıktı. Afrin'in terörden temizlenmesiyle eş zamanlı olarak terör örgütü yandaşları, Avrupa'da gösteriler düzenlemeye başladı. Gösterilere müdahale etmeyen Alman polisi, terör propagandası yapılmasına göz yumuyor. FETÖ'cüler de PKK'ya açık destek veriyor.

ELEBAŞINDAN İŞGAL ÇAĞRISI

YPG/PKK elebaşlarından Hediye Yusuf "Afrin'de durum ağırlaşıyor" diyerek, "Bütün halkımız bulundukları her yerde alanlara çıkarak, Türk ve Rus kurumlarına yürüyüp kararlı eylemler yapmalılar. Bütün Rus ve Türk Elçilik & Konsoloslukları işgal edilmeli" şeklinde provokasyon çağrısı yaptı.

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