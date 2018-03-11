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Afrin'e Cinderesi modeliyle kuşatma

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Afrin'e Cinderesi modeliyle kuşatma
TSK-ÖSO birliklerinin adım adım ilerlediği Afrin’e meskûn mahal operasyonu hemen başlamayacak. Mehmetçik, Afrin'de Cinderesi’nde uyguladığı taktiğe başvuracak.
Afrin'e Cinderesi modeliyle kuşatma Afrin'e Cinderesi modeliyle kuşatma Afrin'e Cinderesi modeliyle kuşatma

Kuzeyi ve doğusu tamamen TSK-ÖSO birliklerine geçen Afrin’e meskûn mahal operasyonu hemen başlamayacak.Edinilen bilgilere göre Mehmetçik, Afrin merkezini PKK’dan temizlemek için Cinderesi’nde uyguladığı taktiğe başvuracak.

HER YANDAN KUŞATILACAK

Afrin’e bakan Karatepe ve Halidiye’nin alınması sonrası yeni hedefin ilçe merkezi değil, Türende ve Cüdeyde olduğu, böylelikle önümüzdeki günlerde Afrin’in her yandan kuşatılacağı öğrenildi.

SİVİLLER İÇİN KORİDOR AÇILACAK

İlçeye bakan stratejik Cebel Ahme’nin de (Ahme Dağı) alınmasının ardından teröristlerin dörtbir koldan abluka altına alınacağı belirtiliyor. Operasyonun bu safhasından sonra TSK, Afrin merkezden sivillerin çıkışı için koridor açacak. Sivillerin çıkmasından sonra ise merkeze yönelik meskûn mahal operasyonu başlayacak.

 

YENİ ŞAFAK

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