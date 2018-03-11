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Arda yok artık dedirtti!

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Arda yok artık dedirtti!
Devre arasında Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan, takımı Alanya deplasmanındayken arkadaşlarıyla tavla partisinde buluştu.
Arda yok artık dedirtti! Arda yok artık dedirtti! Arda yok artık dedirtti!

Medipol Başakşehir’in şampiyonluk yarışında katkısı olması için devre arasında transfer ettiği Arda Turan, takımının maçının olduğu gün arkadaşlarıyla tavla partisinde buluştu.

Gazete Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre sakatlığı nedeniyle Adebayor ile birlikte Alanya’ya götürülmeyen Arda Turan, saat 14.00 civarında Bebek’teki bir kafeye geldi.

Oldukça neşeli olduğu bildirilen yıldız oyuncunun bulunduğu gruptan kahkaha sesleri eksik olmadı.

Masadan kalkmayan Arda Turan, 9 saat boyunca tavla oynadı.

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