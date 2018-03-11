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Trump'ın özel isteği gerçekleşecek

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Trump'ın özel isteği gerçekleşecek
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent Washington'da yapılmasını istediği askeri geçit törenin 11 Kasım'da gerçekleştirileceğini bildirdi.
Trump'ın özel isteği gerçekleşecek Trump'ın özel isteği gerçekleşecek Trump'ın özel isteği gerçekleşecek

Pentagon tarafından ABD Genelkurmay Başkanlığına gönderilen talimatnamede söz konusu askeri geçit töreniyle ilgili planlamaya yer verildi. Talimatnamede başkent Washington'da düzenlenmesi planlanan askeri geçit töreninin 11 Kasım tarihinde gerçekleştirileceği ve Beyaz Saray ile Kongre arasında icra edileceği belirtil 

TANKLAR OLMAYACAK

Aynı açıklamada söz konusu askeri törenin, aynı gün düzenlenecek "Gaziler Günü Yürüyüşü" ile entegre olarak yapılacağı ve törende tankların yer almayacağı duyuruldu. 

Ayrıca Trump'ın düzenlenmesini istediği askeri geçit töreninin maliyetinin 30 milyon doları bulabileceği bildirilmişti.

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