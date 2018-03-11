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Türk mahallesinde Türklere hakaret

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Türk mahallesinde Türklere hakaret
Macar siyasetinin güçlü isimlerinden Devlet Bakanı Janos Lazar geçtiğimiz günlerde Viyana'da sokaklarından bir video hazırladı.
Türk mahallesinde Türklere hakaret Türk mahallesinde Türklere hakaret Türk mahallesinde Türklere hakaret

Sosyal medyada yayınlanan videoda siyasetçi, Viyana'nın göçmenler nedeniyle kötü ve yaşanılmaz bir şehir haline geldiğini öne sürdü.

Özellikle Türklerin ve Müslümanların yaşadığı mahallelerde dolaşan Lazar, "Bakın işte bizim muhalefet Macaristan'a göçmenlerin serbestçe gelmesine izin vermek istiyor. Bu gerçekleşirse bizim şehirlerimiz de böyle olacak" dedi.

Lazar kameraya şu sözleri söyledi: "Viyana'da göçmenlerin yaşadığı bölgedeyiz. 20 yıl önce bu bölgede bir tek göçmen bile yoktu. Bugün bu bölgede toplumun hayatını göçmenler belirliyor. Viyana'da beyaz Viyanalı çocuğun olmadığı sadece Müslüman ve Ortadoğulu göçmenlerin çocuklarının gittiği birçok okul var. Beyaz Hıristiyan Avusturyalıların terk ettiği bu bölgenin yönetimini göçmenler almışlar. Bu göçmenler şehrin eski yüzünü tamamen değiştiriyorlar. Burada da görüldüğü gibi sokaklar daha kirli, çevre daha fakir ve suç oranı çok daha fazla."

İKİ ÜLKEDEN KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR

Macar hükümetinin bir üyesinin bir başka ülke ile ilgili olarak böyle bir video hazırlayıp yayınlaması hemen iki ülkenin en önemli haberlerinden biri haline geldi.
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz gazetecilerin bir sorusu üzerine videoyu görmediğini ancak ilişkilerde karşılıklı saygının temel olması gerektiğini vurguladı.
Macar Başbakanı Viktor Orban ise, Lazar'ın video mesajıyla önemli bir noktaya işaret ettiğini söyledi.
Avusturyalı siyasetçiler ve basın tarafından Macar bakana verilen cevap genellikle "Viyana Avrupa'nın en yaşanılabilir şehirleri sıralamasında ilk üçe giriyor, siz kendi şehirlerinize bakın" şeklindeydi.

YouTube bir süre sonra videoyu "ırkçı bir içerik taşıdığı" uyarısıyla yayından kaldırdı ama daha sonra etrafındaki tartışmalar büyüyünce video "haber niteliği taşıdığı için" tekrar yayına alındı.

'GENEL SEÇİMLER ÖNCESİ SİYASİ PROPAGANDA'

Tartışmaların büyümesi ve her iki taraftan da radikal söylemlerin güçlenmesi üzerine Viyana'da Macar plakalı araçlara "Madem burayı pis buluyorsunuz, memleketinize dönün" etiketleri yapıştırılmaya başlandı

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