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Bakan müjdeyi verdi! 1 milyon adet dağıtılacak

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 300 koyun projesine ilişkin, "Proje kapsamında koyunların dağıtımına nisan ayında başlamayı planlıyoruz. Ayrıca 1 milyon düve temin projesini de hayata geçireceğiz." dedi.
Bakan müjdeyi verdi! 1 milyon adet dağıtılacak
Bakan müjdeyi verdi! 1 milyon adet dağıtılacak Bakan müjdeyi verdi! 1 milyon adet dağıtılacak Bakan müjdeyi verdi! 1 milyon adet dağıtılacak

Adıyaman'da bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref FakıbabaFakıbaba, AK Parti Adıyaman milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat ve beraberindekilerle, Vali Nurullah Naci Kalkancı'yı ziyaret etti.

Ziyaret öncesi Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Fakıbaba, burada yaptığı açıklamada, Adıyaman'da olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Adıyaman'ın, barış ve kardeşlik şehri olduğunu ifade eden Bakan Fakıbaba, "Adıyaman, bölgenin örnek şehirlerinden biridir. Adıyamanlılar'a olan sevgimi herkes çok iyi bilir. Problem yaratan değil, problemleri çözen hükümetin bakanlığı olarak karşınızdayım. Adıyamanlılar ile el ele vererek problemleri çözeceğimize inanıyorum. Çok şükür ki Adıyaman'da büyük problem yok. Ben Adıyamanlılarla gurur duyuyorum. Elimden gelen her türlü desteği vereceğim." diye konuştu.

Vali Kalkancı ise Fakıbaba'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Fakıbaba ve beraberindekiler, daha sonra Adıyaman esnafını ziyaret ederek, onların sorunlarını dinledi. Bu kapsamda bir çay ocağına oturup esnafla birlikte çay içen Fakıbaba, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kalkınma Destekleme Projeleri'ni en yakın zamanda açıklayacaklarını kaydeden Fakıbaba, "Bütün projeleri toplayacağız ve toplanan projeleri değerlendireceğiz. Kırsal kalkınma projeleri kapsamında geçen yıldan beri çok güzel projeler yapılıyor. İnşallah bu yıl da ona start vereceğiz." ifadelerini kullandı.

1 MİLYON DÜVE PROJESİ GELİYOR

300 koyun projesine ilişkin bilgeler veren Fakıbaba, "Proje kapsamında koyunların dağıtımına nisan ayında başlamayı planlıyoruz. Ayrıca 1 milyon düve temin projesini de hayata geçireceğiz." dedi. Doğum yapmamış dişi inek yavrusuna düve deniyor.

Bir gazetecinin, "Çiğ köfte Adıyaman'ın mı yoksa Şanlıurfa'nın mı?" sorusu üzerine Fakıbaba, şunları söyledi:

"Çok zor bir soru. Çiğ köfte, yapılan eve bağlıdır, yapan kişiye bağlıdır. Benim eşim çiğ köfteyi çok iyi yapar. O zaman derim ki çiğ köfte Şanlıurfa'nındır. Adıyaman, çiğ köfteyi marka haline getirdiği için kutluyorum. Adıyaman'da çiğ köfte çok iyi yapılıyor. Çiğ köfteyi kim iyi yapıyorsa, onundur."

Fakıbaba, daha sonra Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu ziyaret etti.

Bakan Fakıbaba'ya, Adıyaman'a yapılan hizmetlerle ilgili bilgi Kutlu, ziyaret anısına bir tablo hediye etti.

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