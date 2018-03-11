Özel Türk jeti İran'da düştü!

Reuters, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelen özel jetin düştüğünü duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen bir özel uçak İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düştü.



Uçakta bulunan 2'si kadın pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Uçaktaki yolcuların bekarlığa veda partisinden dönen Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İran hava sahasında TC-TRB kuyruk numaralı Türk jetinin düştüğüne dair bilgileri teyit etti.



BAŞARAN HOLDİNG'E AİT

Başaran Holding’e ait, MNG Jet tarafından operasyonu yapılan TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, Türkiye saati ile 18.20’de İran hava sahasında temas kesildi. Saat 19.00’da da uçağın düştüğü İran makamları tarafından açıklandı. Bu kaza, Türk sivil havacılığındaki ilk ölümlü iş jeti kazası oldu.

Jetin içinde işadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın da olduğu öğrenildi.



İKİ İŞ JETİ VAR

İş adamı Hüseyin Başaran’a ait iki iş jeti bulunuyor. Bu uçaklardan biri daha uzun menzilli Global Express (tescili TC-FRK), diğeri de İran’da düşen Challenger 604’di.

Çift motorlu Challenger 604, Kanadalı Bombardier şirketi tasarımı. Orta menzilli uçağın yolcu kapasitesi 12. Başaran Holdin'e ait uçak 2001 modeldi. İmalat numarası ise 5494'tü.