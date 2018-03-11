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F.Bahçe kritik virajı döndü!

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F.Bahçe kritik virajı döndü!
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.
F.Bahçe kritik virajı döndü! F.Bahçe kritik virajı döndü! F.Bahçe kritik virajı döndü!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Evkur Yeni Malatyaspor karşılaştı. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Roman Neustadter ve 90+2'de Giuliano attı.

 

Bu sonuçla Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmayarak puanını 47'ye yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Evkur Yeni Malatyaspor ise 34 puanda kaldı.

Ligin 26. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk ederken, Evkur Yeni Malatyaspor, Trabzonspor deplasmanına gidecek.

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