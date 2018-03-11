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Putin'den ABD'yi kızdıracak iddia!

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Rusya Başkanı Putin, Cuma günü Amerikan NBC televizyonuyla yaptığı röportajda ABD seçimlerine Yahudilerin müdahale etmiş olabileceğini iddia etti.
Putin'den ABD'yi kızdıracak iddia!
Putin'den ABD'yi kızdıracak iddia! Putin'den ABD'yi kızdıracak iddia! Putin'den ABD'yi kızdıracak iddia!

'ABD'nin iddianamesi umurumda değil'

Rusya Devlet Başkanı Putin'in NBC televizyonuyla Cuma günü yaptığı röportajda, ABD’nin iddianamesinde yer alan 13 Rusya vatandaşı ve 3 Rus şirketinin ABD seçimlerine müdahalesine göz yumup yummadığı sorusuna “Bu iddia umurumda değil, çünkü bu insanlar hükümeti temsil etmiyor.” şeklinde cevap verdi. 

Belki seçimlere müdahale edenler Yahudilerdir

Putin, “Belki bu insanlar Rus bile değil, Rusya vatandaşı olan Ukraynalı, Tatar ve Yahudiler. Aynı zamanda bu insanların çift vatandaşlık sahibi olup olmadıkları da kontrol edilmeli, belki de Amerika onlara bunun için para verdi. Nereden bilebilirsiniz? Ben de bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.

 

ABD, Rusya seçimlerine hep müdahale ediyor

Rusya’nın Amerikan seçimlerine müdahale etmek için ne ekipmanının ne de isteğinin bulunmadığını söyleyen Putin, ABD'nin, Rusya'nın iki ülke arasında siber güvenlik meselelerinde iş birliği oluşturma girişimlerini defalarca şiddetle reddettiğini vurguladı, “ABD bu şekilde çalışmayı reddediyor ama basına 13 tane Rus atıyor” dedi.

“Amerika 'her zaman' Rusya seçimlerine müdahale ediyor ancak bizim için aynısını yapmak 'imkansız” ifadelerini kullandı.

'Seçimlere karışacak güce sahip değiliz'

Putin, Rusya'nın seçimlere müdahale edecek ekipmana sahip olmadığı iddia etti. "Birincisi, başkalarını iç işlerimize karıştırmama ve başkalarının iç işlerine karışmama prensibimiz var. İkincisi, bunu yapacak özellikte ekipmanımız yok” ifadelerini kullandı.

Kongrede seçimler hakkında yaygara çıkarmaktansa sağlam deliller sunmaya davet etti

İsimlere müdahale edilmeyecek

"İddianamede yer alan isimler hakkında harekete geçecek misiniz?" sorusuna ise, Rusya kanunlarını çiğnemedikleri sürece söz konusu isimlere müdahale edilmeyeceği şeklinde cevap verdi.

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