PKK'ya 10 gün süre tanındı

Musul İl Meclisi Başkanı Kiki, terör örgütü PKK'nın Sincar ilçesinden çıkması için kendilerine 10 gün süre tanıdıklarını söyledi.

Musul İl Meclisi, Sincar ilçesinde konuşlanan terör örgütü PKK'ya bölgeden çekilmesi için 10 gün süre tanıdı.

İl Meclisi Başkanı Beşir Kiki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak merkezi hükümeti ve Musul İl Meclisi'nin ortak toplantısı sonucu, Sincar ilçesindeki kamu binalarını elinde tutan PKK'nın ilçeyi terk etmesi için 10 günlük süre tanıdıklarını ifade etti.

PKK'nın, Sincar'da konuşlanması veya orada varlık göstermesinin mümkün olmadığını dile getiren Kiki, "İl Meclisi'nin bu konudaki tavrı açık ve nettir. PKK'nın ilçeden çıkması gerekiyor. Bunun için de işbaşındayız ve tüm girişimlerde bulunuyoruz." dedi.

Örgütün ilçedeki varlığı nedeniyle, Sincar'daki idari yetkililerin görevlerini yapamadığını hatırlatan Kiki, 10 gün içerisinde söz konusu yetkililerin bölgelerine dönmeyi amaçladığını kaydetti.

TÜRKİYE'DEN ORTAK OPERASYON MESAJI

PKK’ya ortak operasyon konusunda Irak Başbakanı Haydar İbadi ile görüşüldüğünü Perşembe günü belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Irak'ta sınır ötesi operasyon olacak. Operasyon Irak seçimleri sonrası yapılabilir" demişti.