Galatasaray'dan müthiş geri dönüş!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Atiker Konyaspor'u konuk etti. Galatasaray geriye düştüğü maçta Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.



Büyük heyecana sahne olan maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Bafetimbi Gomis ve 86. dakikada Sinan Gümüş kaydetti. Sarı-kırmızılı takımda 20. dakikada Bafetimbi Gomis bir penaltı atışından yararlanamadı. Atiker Konyaspor'un karşılaşmadaki tek golünü 2. dakikada Wilfred Moke attı.



Bu galibiyetin ardından Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de puanını 53'e çıkardı ve haftayı lider kapattı. Atiker Konyaspor ise 21 puanda kaldı.



Galatasaray, ligde gelecek hafta Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Atiker Konyaspor ise gelecek hafta sahasında Kayserispor'u konuk edecek.







GALATASARAY 2-1 ATİKER KONYASPOR

STAT: Türk Telekom



HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy



GALATASARAY: Muslera - Mariano (Dk. 46 Linnes), Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk (Dk. 46 Sinan), Selçuk, Feghouli (Dk. 84 Ahmet), Belhanda, Rodrigues, Gomis



ATİKER KONYASPOR: Serkan - Skubic, Selim, Jonsson, Ferhat, Moke, Bourabia, Volkan (Dk. 57 Ömer Ali), Fofana, Milosevic (Dk. 75 Volkan Fındıklı), Eto'o (Dk. 66 Jahovic)



GOLLER: Dk. 69 Gomis, Dk. 86 Sinan (Galatasaray) - Dk. 2 Moke (Atiker Konyaspor)



SARI KARTLAR: Mariano, Muslera, Serdar, Belhanda (Galatasaray) - Ferhat, Selim, Jonsson, Bourabia, Serkan, Jahovic (Atiker Konyaspor)







MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Volkan Şen'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde düzgün bir kafa vuruşu yapan Moke, topu Muslera ile farklı köşelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.



7'nci dakikada Skubic'in ara pasında Volkan Şen kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Muslera topa son anda dokunarak golü önledi.



19'uncu dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Selçuk'un yaptığı vuruş Selim'e çaptı. Meşin yuvarlağın Selim'in eline çarptığını belirten maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.



20'nci dakikada topun başına geçen Gomis'in yaptığı vuruşu kaleci Serkan çıkarttı.



34'üncü dakikada Atiker Konyaspor'un kullandığı serbest vuruşta Volkan pasını Eto'o'ya aktardı ancak yıldız oyuncu topu kontrol edemedi.



41'inci dakikada Feghouli'nin ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşu Serkan kurtardı.



44'üncü dakikada Fofana pasını Volkan Şen'e gönderdi. Volkan'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Muslera gole izin vermedi.



45+3'üncü dakikada Mariano'nun ortasında Maicon kafayı vurdu, top direkten döndü. Direkten dönen meşin yuvarlağa istediği gibi vuramayan Gomis, topu auta gönderdi.



İlk yarı Atiker Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.







55'inci dakikada Nagatomo'nun uzaktan vuruşunu kaleci Serkan yumrukladı.



62'nci dakikada Belhanda'nın ceza sahası içerisine havadan gönderdiği topa Gomis'in yaptığı vuruş dışarı çıktı.



63'üncü dakikada Gomis'in ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşu Serkan kurtardı.



69'uncu dakikada Sinan'ın sağ kanattan içeri kestiği ortaya Gomis'in yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.



73'üncü dakikada Belhanda'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş önce direğe çarptı, ardından dışarı çıktı.



83'üncü dakikada Belhanda'nın pasında Feghouli topu Selçuk'a bıraktı. Selçuk'un vuruşu az farkla auta gitti.



86'ncı dakikada Nagatomo'nun sol kanattan içeri çevirdiği ortada Sinan'ın yaptığı şık vuruş fileleri sarstı: 2-1.



90+1'inci dakikada Fofana'nın uzaktan yaptığı sert vuruş Muslera'nın kontrolünde dışarı çıktı.



Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Galatasaray sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



MARIANO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Galatasaray'da Atiker Konyaspor mücadelesi öncesi kart sınırında bulunan Mariano, karşılaşmanın 40'ıncı dakikasında gördüğü sarı kart ile Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı duruma düştü.